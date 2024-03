Nagypéntektől 2024-es csúcson a benzinár, ami csak márciusban literenként 28 forinttal nőtt

A nagykereskedelmi árak alapján kalkuláló Holtankoljak.hu számításai szerint péntektől literenként 641 forint a benzin és 645 forint a dízel kiskereskedelmi átlagára, miután előbbi 3 forintot drágult, míg utóbbi ára 3 forintot csökkent.

A benzin ára csak márciusban 28 forintot emelkedett, ez egyetlen hónap alatt 4,57 százalékos drágulást jelent. Az újra idei csúcsot döntő benzinár az év elején 570 forint, majd az első idei árváltozás után, január első napjaitól 562 forint volt. Vagyis egyetlen negyedév alatt 12,5 százalékos a drágulása.

link Forrás

A benzin legutóbbi tavaly szeptember végén került a mostaninál többe, akkor 647 forint volt a literenkénti átlagára. Az ársapkás időszak torzító hatásaitól eltekintve a legdrágább tavaly szeptember közepén volt a benzin, akkor 662 forint volt a literenkénti átlagára.

A dízel ára év eleje óta enyhébben nőtt, de a január 1-jei áránál úgy is 8,8 százalékkal magasabb, hogy az utóbbi egy hónapban lényegében stagnált, 641 és 648 forint között változott.

A nyári szezon közeledtével menetrendszerűen érkező benzinár-emelkedés és a gázolaj árának stagnálása azt is eredményezte, hogy most ismét nagyon közel került egymáshoz a két üzemanyagfajta ára. Legutóbb több mint hét hónapja, augusztus második felében volt ilyen kis különbség az áraik között (illetve augusztus elejéig a benzin többe is került, szintén alapvetően szezonális okok miatt).

A Holtankoljak.hu adatai szerint a mostani áremelkedés előtt a főváros térségében egy érdi és egy csepeli magánkúton még 610 forint alatt is volt a 95-ös benzin ára, egy IX. kerületi Mobil Petrol-kúton 615,9 forintért, míg az Auchan hálózatán 617-ért lehetett benzint tankolni. Gázolajat a már említett érdi kúton lehetett legolcsóbban venni, litereként 626,9 forintért, egy szintén érdi Moto+ kúton 634 forintba, az Auchan-kutakon 636 forintba került.

Az újabb áremeléssel a régió egyre több országának az átlagáraitól szakad el a benzinár. A romániai kutakon 570 forint körüli lioterenkénti árakon kapható a benzin, de 600 alatt van Lengyelországban is, míg Szlovéniában és Csehországban nagyjából 600-ba kerül. A 612 forintos horvát és a 630 körüli szerb benzinár is alacsonyabb a magyarnál, így most már csak az osztrák és szlovák árak tartanak lépést a magyarral (de a forint-euró árfolyamtól függően akár azok is olcsóbbak lehetnek picivel).

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legutóbb február elején találkozott a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőivel, akkor azt mondta: a kormány arra kéri az üzemanyag-forgalmazókat, hogy törekedjenek „a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására”.