CÖF: Amikor egy fekete nő másolta a Dead Kennedyst, nem voltak olyan érzékenyek

Miután már nemcsak Jello Biafra, hanem a teljes Dead Kennedys is elhatárolódott a CÖF-CÖKA plakátkampányától, a CÖF-CÖKA most közleményben kérte ki magának a Dead Kennedys „cirkuszolását”.

photo_camera Jobbra a Dead Kennedys, balra a CÖF-ös plakát Grafika: Botos Tamás

Olyan közleménnyel jelentkeztek, ami szerint találtak egy amerikai rappert, aki korábban már lemásolta a Dead Kennedys ötletét, és akkor nem zavarta a zenekart, hogy a fekete nő(!) így tett:

„Amikor egy amerikai rapper másolta a Dead Kennedys-t, nem voltak olyan érzékenyek. A Guardian című baloldali lap 2022 december 17. napján interjút készített egy bizonyos Steve Lacy nevezetű afroamerikai előadóval.

Ahogy írták, az ünnepelt fiatal kaliforniai énekes-dalszerző a 2022-es Gemini Rights című albumáról adott egy fergeteges koncertet. »Ő és zenekara egy, a klipjeiben debütált külsőt visel: fekete »S« betűvel festett fehér ingeket. A fekete nyakkendővel kiegészítve dollárjeggyé válik.« És most jön a lényeg a cikkben.« »Érdekesség, hogy a kaliforniai punkok, a Dead Kennedys vezette be ezt a megjelenési formát, amely a zeneipar üres aljasságát vette célkeresztbe 1980 körül.« Megjegyzendő, hogy a rapper klipjében ugyanezt az outfitet viseli.

»Eközben Lacy túlméretezett szemüvege és feszes copfjai erősen emlékeztetnek Stevie Wonderre, egy másik zenészre, akinek tehetsége korán megmutatkozott« – teszi hozzá a Guardian. Sehol egy tiltakozó megjegyzés egy lopást emlegető feddés.

Bár nyilvános fórumokon »lopást« is emlegettek, a kommentelők végső ítélete az volt, hogy a fekete előadóművész inspirálódott és tisztelgett a punk zenekar motívuma előtt.

Mindezek alapján kérjük az érintetteket, hogy fejezzék be a cirkuszolást és beszéljenek arról, a 2022. évi országgyűlési választási kampányt már külföldről közvetlenül érkező pénzekkel próbálta a baloldal befolyásolni, és ezt támasztotta alá az egységes baloldali ellenzék támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. A baloldal (az együtt induló hat párt és a civil szervezetek) közel négymilliárd forintnyi külföldi forrást használt fel a 2022-es kampány során, amiből több, mint 1,8 milliárd Ft-t kapott a Márki-Zay Péterhez köthető Mindenki Magyarországa Mozgalom. Több más konkrét bizonyíték mellett maga az egységes ellenzék miniszterelnök- jelöltje is saját maga leplezte le, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból.

Megvették őket kilóra!”

Nem tudom, mi a megoldás erre, de lehet, hogy a Dead Kennedyst jobban zavarja, hogy Orbán Viktor „fotelfasiszta” rezsimje használta fel az ő ötletüket.