Tuzson Bence törvényt módosítana, hogy bármikor nyom nélkül belenézhessen az ügyészségi iratokba

Kedd este Semjén Zsolt benyújtott egy törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, amelynek szövege az Igazságügyi Minisztériumban készült, az előadója maga Tuzson Bence miniszter lesz. Egy salátatörvényről van szó, számos paragrafusa különböző törvényeket módosítana egy-két bekezdésnyi szöveggel. Ha elfogadják, módosul többek között a közjegyzőkről szóló, a lakcímnyilvántartásról szóló és a bírósági végrehajtásról szóló törvény is. A 17. pontja pedig az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvényt módosítaná egy 37/A. jelzésű, teljesen új paragrafussal. A benyújtott szöveg itt elérhető a 27. oldalon, most a hozzá tartozó indoklást idézem:

Eszerint a módosítás „megteremti azokat a kereteket, amelyek között az igazságügyért felelős miniszter a bírói határozatok mellett ügyészségi határozatokat megismerhet annak érdekében, hogy a jogalkotásról szóló törvényből fakadó, a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatával kapcsolatos feladatát hatékonyan elláthassa”. A szöveg szerint annyi korlátozás lenne az igazságügyi miniszter számára az ügyészségi adatok megismerésére, hogy csak végleges, jogorvoslattal már nem támadható határozatokat nézhetne meg és azokat is anonimizált formában.

photo_camera Tuzson Bence és Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

A jogszabálytervezet március 14-én került fel a kormányzati weboldalra, ahol március 22-ig társadalmi egyeztetésre bocsátották. Ezt a Vona Gábor-féle Második Reformkor észre is vette akkor. Ezt írták hat napja: „Amíg az egész ország kiemelt figyelmét élvezi az a botrány, ami az ügyészség eddig is kérdéses hitelét teszi teljesen tönkre, a Fidesz-kormány nem késlekedik: az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy olyan tervezetet, amely alapján az igazságügyi miniszter kénye-kedve szerint bármikor betekintést nyerhetne az ügyészség belső ügyirataiba.” Majd később ezt:

„Ha ez a rendelkezés a Schadl-Völner ügy nyomozati szakasza idején hatályos lett volna, nem lett volna szükség Rogán Antal embereinek törvénytelen beavatkozására, hiszen a kormány tagjai betekintést nyerhettek volna a folyamatban lévő ügy bármely iratába, és a végrehajtói kar elnöke, illetve az igazságügyi miniszter helyettese még időben megsemmisíthette volna a rájuk vonatkozó terhelő bizonyítékokat, vagy elhagyhatta volna az országot. Ha ez a rendelkezés hatályba lép, a jövőben semmi esély nem lesz arra, hogy a kormányhoz közel álló személyek bármiért is büntetőjogi felelősséget viseljenek!”

Éppen kedden, a törvénymódosító benyújtásának napján Magyar Péter is közzétett ezzel kapcsolatban egy felhívást. Posztjában összegyűjtött kilenc kérdést, amire a kormánytól várja a választ. A felsorolás 8. pontja így szól: „Mi a célja a kormánynak azzal a jogszabálytervezettel, amely alapján a jövőben az igazságügyi miniszter bármikor belenézhetne ügyészségi iratokba?”



A jogszabálytervezet azért is vet fel kérdéseket, mert az ügyészségről szóló hatályos, vonatkozó törvény (az, amit módosítana a most benyújtott szöveg), eddig is rendelkezett arról a meglehetősen szűkös lehetőségről, amikor az igazságügyért felelős miniszter betekintést nyerhet a független szerv által előállított dokumentumokba. Eddig így rendelkezett erről a törvény: „Az ügyészség a büntetőjogi tevékenysége során keletkező és általa kezelt adatokat (...) a kegyelem iránti előterjesztéshez, továbbá jogsegélykérelem elintézéséhez és a bűnügyi jogsegélyről szóló jogszabályokban meghatározott, illetve nemzetközi egyezményből eredő feladatai teljesítéséhez az igazságügyért felelős miniszter részére kérelemre átadhatja. Az adatátadást, illetőleg az adatátvételt mindkét szervnél dokumentálni kell.”

Tehát az igazságügyi miniszter volt az a kormánytag, aki eddig is bizonyos korlátozott esetekben és szigorúan dokumentálva hozzáférhetett ügyészségi iratokhoz. A Magyar Péter által a múlt héten bemutatott hangfelvételen Varga Judit igazságügyi miniszterként többek között arról is beszélt, hogy Rogán arra kérte, ő szerezze meg a Völner-Schadl-ügyben keletkezett ügyészségi iratokat. Így hangzik ez a felvételen:

MP: A Schadlról … hogy aaa … azt mondtad … hogy elkezdtél valamit mondani, … hogy a Rogán mondott valamit … ami olyan furcsa volt, de hogy mondod, hogy tanácsolt valamit, hogy mit nem kell csinálni, hogy valamit kell, csak akkor pont elmentem.

VJ: Nem, csak annyi, hogy a Dani menjen át az ügyészségre, és kérdezze meg, hogy milyen …

MP: Ja, hogy mi van még

Tehát Rogán arra kérhette Varga Juditot, hogy egy beosztottját küldje át az ügyészségre. Ahogy írtuk, a jelenleg hatályos törvény szerint az igazságügyi miniszternek volt lehetősége ilyesmire, bár az erősen kérdéses, hogy a korrupciós nyomozás adatainak megismerése hogy járulna hozzá a miniszter „jogsegélykérelem elintézéséhez és a bűnügyi jogsegélyről szóló jogszabályokban meghatározott, illetve nemzetközi egyezményből eredő feladatai teljesítéséhez”. Illetve ha történt ilyen, azt elvileg dokumentálnia kellett az ügyészségnek.

A most benyújtott módosítót, ha elfogadják, semmi ilyesmire nincs szükség a jövőben, hisz a szöveg szerint bármilyen ügyben kérhet betekintést a miniszter, és nem is kell dokumentálni azt. A módosító a következő egy-két héten belül általános vitára kerülhet az Országgyűlés elé. Beszéltünk az Igazságügyi Bizottság egyik ellenzéki képviselőjével, a momentumos Fekete-Győr Andrással. Ő azt mondja, napirendre vetetnék ezt a tervezetet. Így fogalmazott kérdésünkre:

„Megint egy újabb korbácsot készül alkotni a maffiakormány. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor komolyan vette Varga Judit beismerő vallomását, hogy Polt Péter nem minden esetben képes a maffiakormány elvárásainak megfelelően befolyásolni az ügyeket. A törvénymódosító nyilvánvaló célja, hogy mostantól elő se állhasson olyan helyzet, hogy Polt Péter »nem ura a helyzetnek«. A Momentum elutasít minden olyan kísérletet, amely újabb nyomásgyakorlási eszközöket ad miniszterek kezébe, tovább mélyítve az Orbán-kormánnyal szembeni jogos bizalmi válságot. Az Igazságügyi Bizottság soron következő ülésére napirendre fogjuk vetetni a tervezetet.”

Még kedden kérdéseket küldtünk az Igazságügyi Minisztériumnak és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak is arról, hogy mi indokolja egészen pontosan az ügyészségről szóló törvény ilyesfajta módosítását. Eddig nem válaszoltak, ha megteszik, azt jelezzük.