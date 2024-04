Februárban márciusra mondták a legújabb magyar sztrádaszakasz átadását, most „nemsokára” ígéri Dömötör Csaba

„Márciusban már autózhatunk az M44-es új szakaszán” – írták a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó, az útszakasz által érintett megyék KESMA-lapjai február 13-án. Azután, hogy az egyik Békés megyei fideszes képviselő, Dankó Béla erről posztolt a Facebookon. A húsvétra legszebben kiöltött magyar közszereplő címre is méltán pályázó Dankó azt írta, hogy sikeresen lezárult a műszaki átadás-átvétel, így „tervezetten márciusban történhet meg a forgalomba helyezés”.

Az új útszakasz jelentősen javítaná az M44-et hatékonyságát. Az ugyanis most a Tisza nyugati partjánál kezdődik (vagy ér véget, attól függ, Budapest felől vagy felé autózunk-e), és bár Szentkirálynál elkészült a hozzá kapcsolódó elkerülő, az autósoknak most látható kerülővel, Lakitelek és Szentkirály helyenként lakott területeit érintve tudják megközelíteni, mint az alábbi Paint műfajú térképvázlaton látható (pirossal a leendő M44-es, narancssárga pöttyökkel a mostani út, ez utóbbi alternatívája lehet Kecskemétig a 44-es is, csak több települési áthajtással).

A márciusi átadás azért is logikusnak tűnt, hogy a húsvéti hosszú hétvégén már az új utat lehessen használni (az M44-es utolsó, Kecskeméttől Szentkirályig vezető szakasza csak 2025-re készül el). Dankó Béla ígérete azonban hiábavaló volt, az utat eddig nem adták át.

Dömötör Csaba államtitkár április 2-án már egy politikus rutinjával nem ígért konkrét időpontot az M44-esre, Tiktok-videójában csak úgy fogalmazott, hogy „nemsokára ez megvalósul”. De mivel ez a válasz a „mikor lesz gyorsforgalmi összeköttetés Békés megye és Budapest között” kérdésre hangzott el, valójában ebben a kijelentésben is van némi csúsztatás. A nemsokára ugyanis ebben az esetben több mint egy évet jelent, hiszen a tervek szerint 2025 nyarára készül el az utolsó szakasz (igaz, a videóban később ő is megemlíti a 2025-ös átadást).

A Lázár János vezette építési tárcától még szerdán kérdeztük, hogy mi okozta az M44-es most átadni tervezett rövid szakaszán a forgalom helyezés csúszását, és mikorra várható az új útszakasz forgalomba helyezése. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk rá választ.