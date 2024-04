Anyák napjára hirdetett új tüntetést Magyar Péter, de pártját még nem jelentette be

Teljesen megtelt a Kossuth tér szombat délután Magyar Péter felhívására: Varga Judit ex-igazságügyi miniszter exférje a leginkább várt bejelentéssel adós maradt, azaz hogy melyik párthoz csatlakozva indul az EP-választásokon, de azt ígérte, hogy hamarosan közölni fogja ezt is, és lehet majd rájuk szavazni a választásokon.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Elmondta azt is, hogy pályázni és szavazni is lehet majd azzal kapcsolatban, hogy kik legyenek a párt EP-képviselői, hétfőtől lesz erre lehetőség a honlapjukon.

Beszéde végén Magyar új demonstrációt is meghirdetett, anyák napjára, ami idén május 5-ére esik, és közölte azt is, hogy országjárásra indul.

photo_camera Fotó: Magyar Péter/YouTube

Magyar beszédének fő vonulata az volt, hogy vissza kell venni az országot az elmúlt 20 év hatalmi elitjétől, és külön kitért arra is, hogy Gyurcsány Ferenc a NER pillére és biztosítéka, Orbán érdeke pedig szerinte az, hogy mindig köztük dőljön el a választás, hisz akkor mindig ő nyer. Közpolitikai javaslatai megegyeztek azokkal, mint amiket március 15-én elmondott (csatlakozás az Európai Ügyészséghez, önálló oktatási minisztérium), és beszélt arról is, hogy a propaganda szerinte már hatástalan, az emberek már átlátnak a hazugságaikon.

A színpadon Magyar mellett feltűnt még egy Svájcban élő fiatal férfi, Keresztesi Péter, Nagy Ervin, Rost Andrea, a Balog Zoltánt korábban és ezúttal is kritizáló református lelkész, Tarr Zoltán, valamint Szigetszentmiklós polgármestere, Nagy János, aki legalább annyira keményen ostorozta beszédében a DK-t, mint a kormánypártokat, és akit a DK azóta már be is perelt a felszólalása miatt.

