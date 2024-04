„Legyél a változás!” néven alapított egyesületet Magyar Péter

„Örömmel jelentem be, hogy a mai naptól a hivatalos felületünkön a https://talpramagyarok.hu/ is elérjük egymást” – kezdi legfrissebb posztját Magyar Péter.

A szövegből az is kiderül, egyesületet alapított. „Ahogy a honlapon látni fogjátok a szerveztünk egyik alappillére a Legyél a változás! Egyesület. Köszönöm az alapítóknak, hogy átadták a Közösségünknek a korábban alapított szervezetet és kiléptek az általuk létrehozott Egyesületből, hogy ezzel is lehetővé tegyék a munka mielőbbi megkezdését és az oly sokak által ajánlott támogatások befogadását” – írja.

Ezekről a tervekről már egy tegnap megjelent HVG interjúban is beszélt. Azt mondta egy háromszintű modellben képzeli el leendő politikai közösségét. A magot a párt és a hozzá később kapcsolódó pártalapítvány adná. Pártjával elindulna a június 9-ei önkormányzati és EP-választáson is. Hogy mi ez a párt, arról még semmit nem tudni, Magyar annyit mondott, szombaton „részben" elmondja majd leendő pártjának nevét. A második szint a párttal együttműködő egyesület lenne, ami az anyagi-szellemi hátországot biztosítaná. Ezt jelentette most be. A harmadik elem pedig egy lazábban szerveződő ernyőszervezet, a Talpra Magyarok Közössége lenne. Ehhez nagyon hasonló szervezetek voltak az Orbán Viktor által 2002-ben életre hívott polgári körök és Márki-Zay Péter 2022-ben megalapított Kossuth Körök.

Magyar a szombati tüntetésén ígérete szerint egy bázisdemokratikus ajánlattal is előáll. Leendő EP-listájára önéletrajzzal és Európa-vízióval lehet majd pályázni. A listát Magyar vezetheti, annak ellenére, hogy saját bevallása szerint nem akar Brüsszelbe menni.