Magyar Péter meglepetésvendégekkel készül a szombati tüntetésére

Párttal, egyesülettel, pártalapítvánnyal és egy polgári körhöz hasonló ernyőszervezettel lépne be a politikába Magyar Péter.

Magyar a hvg.hu-nak azt mondta, több bejelentést is tesz majd a szombati tüntetésén. Például „részben" elmondja majd leendő pártjának nevét. A párt mellett egy egyesületet is alapít, ezt már be is jegyezte a bíróság. A szervezet nevét vagy ma vagy szombaton jelenti be. Emellett egy pártalapítvány létrehozásán is gondolkodik.

A szombati tüntetésen rajta kívül négy felszólaló lesz, köztük meglepetésvendégek.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar egy háromszintű modellben képzeli el leendő politikai közösségét. A magot a párt és a hozzá később kapcsolódó pártalapítvány adná. Pártjával elindulna a június 9-ei önkormányzati és EP-választáson is.

A második szint a párttal együttműködő egyesület lenne, ami az anyagi-szellemi hátországot biztosítaná.

A harmadik elem pedig egy lazábban szerveződő ernyőszervezet, a Talpra Magyarok Közössége lenne. Ehhez nagyon hasonló szervezetek voltak az Orbán Viktor által 2002-ben életre hívott polgári körök és Márki-Zay Péter 2022-ben megalapított Kossuth Körök.

Magyar a szombati tüntetésen ígérete szerint egy bázisdemokratikus ajánlattal is előáll. Leendő EP-listájára önéletrajzzal és Európa-vízióval lehet majd pályázni. A listát Magyar vezetheti, annak ellenére, hogy saját bevallása szerint nem akar Brüsszelbe menni.