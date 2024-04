A Magyar Nemzet bevetette a nehéztüzérséget a számháborúban

Magyar Péter szombati tüntetése az elmúlt 14 év egyik legnagyobb ellenzéki megmozdulása volt – ezt minden nagyobb kockázat nélkül ki lehet jelenteni. A résztvevők pontos száma kapcsán azonban komoly számháború van kibontakozóban.

Magyar ezt az állítást tette ezzel kapcsolatban: „A rendőrség szerint 250 ezer, a kormánypropaganda szerint 24 ezer (😂), a valóságban 3-400 ezer ember”. Ezt némiképp árnyalja, hogy a rendőrség a Telexnek azt írta, nem becsülték meg, így nem is közölhették Magyar Péterrel rendezvénye 250 ezres létszámát.

A számháborúba beszálló Szentesi Zöldi László Magyar Nemzetre írt véleménycikke sem visz közelebb a pontos számhoz, azt azonban elárulja, hogy milyen indulatokat kelt a kormányoldalon Magyar mozgalma.

Előbb felidézi az első Békemenetet, ahol szerinte a Hősök terétől az Országházig ért a tömeg és akkor ez „legalább 200 ezer” embert jelentett. Most szombaton nem voltak ennyien – írja. „Bizony, még a Kossuth tér sem telt meg, kétoldalt nagy lyukak vannak, leginkább a tér közepén sűrű a tömeg. Hogy hányan voltak, nem tudom, de hogy százezren nem, az holtbiztos.”

Innen aztán aztán odáig jut, hogy „valóságos vicc, hogy négyciklusos Fidesz-kormányzás után még mindig ilyen kevesen vannak, lényegében csak a budapesti liberális értelmiség egy része”.

„Egy szó mint száz, szégyenletes lebőgés a szombati fórum, semmiféle tömegdemonstrációról nincs szó. Pusztán azok vettek részt a tüntetésen, akik eddig is felizgultak, amikor Gyurcsány Ferenc spontán módon, nyakkendő nélkül május elsejézett velük. Nyilván akadtak ott szombaton fiatalok és tájékozatlanok is, ők hamarosan pontosan megértik, kicsoda is Magyar Péter” – vonja le a konklúziót.