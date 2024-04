Törött bordával jött ki a fogdából, mégis megszüntették a nyomozást az ügyében

photo_camera Juhász István

„Nem lehetett megállapítani bűncselekmény elkövetését”, ezért megszüntette az eljárást a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség Juhász István ügyében. Ő volt az a miskolci buszsofőr, aki feljelentette a rendőröket, akik állítása szerint bántalmazták őt a Miskolci Rendőrkapitányságon. Története illeszkedik a magyarországi trendekbe: hatalmas a látencia rendőri bántalmazások esetén, ha mégis van feljelentés, a legtöbbször megszüntetik a nyomozást, de még ha bíróságra is kerülnek ezek az ügyek, akkor sem mindig ítélik el az elkövetőt. Ellenben ha rendőr az áldozat, akkor akár gyorsított eljárásban, hetek alatt születik ítélet.

István történetét tavaly augusztusban mutattuk be. A férfit 2021 decemberében egy benzinkúton igazoltatták, mert nem volt rajta maszk. Az intézkedés során obszcén szóval illette a rendőröket, akik előállították és fogdára szállították. Itt Istvánt állítása szerint a fogdaőr úgy megrugdosta, hogy eltört a bordája, majd elvitték kihallgatásra, ami után a folyosón István szerint az egyik nyomozó ököllel fejbe ütötte. Miután elengedték, taxival hazament, de annyira fájt a bordája, hogy mentőt hívott. A kórházban megállapították, hogy a férfi testi erővel okozott sérüléseket szenvedett, a bordája valóban eltört.

Az eset után két párhuzamos eljárás indult: Istvánt feljelentették a rendőrök, akiknek beszólt a benzinkúton, és a Helsinki Bizottság segítségével István is feljelentette a rendőröket a bántalmazás miatt. Szembetűnő volt a nyomozási hajlandóságban való eltérés a két ügyben.

Az István ellen, becsületsértés és zaklatás miatt indított perben azonnal kihallgatták őt és a sértetteket is, néhány hónapon belül megtörtént a vádemelés, fél éven belül pedig a Miskolci Járásbíróság büntetővégzésben el is ítélte volna Istvánt. A védőügyvéd segítségével sikerült tárgyalást kérni, az elsőfokú eljárás 2023 nyarára lezárult, Istvánt mindkét pontban elítélték, pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. István és ügyvédje fellebbeztek az ítélettel szemben, jelenleg a másodfokú nyilvános ülésre várnak, amit már kétszer is elnapolt a Miskolci Törvényszék.

István 2022 januárjában tett feljelentést a bántalmazás miatt, a rendőrök ellen indított eljárás viszont már nem haladt olyan tempósan, mint az, amit ők indítottak férfi ellen. Az első meghallgatásra több, mint egy évet kellett várni, 2023 februárjában hallgatták csak ki sértettként Istvánt. A további tanúkat pedig még ennél is később: az férfit kórházba szállító mentősöket közel másfél évvel az eset után, 2023 áprilisában, az események helyszínéül szolgáló Miskolci Rendőrkapitányság fegyveres objektumőreit pedig csak 2023 szeptemberében hallgatták ki. Gyanúsítotti kihallgatás pedig egyáltalán nem is történt.

Bieber Ivóna, a Helsinki Bizottság jogásza és István ügyvédje panaszt adott be az eljárást megszüntető határozat ellen. „Az ügyészség egy rendkívüli módon elhúzódó, ezért hatékonynak semmiképp nem mondható nyomozást követően annak ellenére szüntette meg a nyomozást, hogy a kirendelt igazságügyi orvosszakértő megállapította: István nagy valószínűséggel úgy szerezte a sérüléseit, ahogyan azt ő állítja. Sőt, az elétárt fekete-fehér fényképeken is felismerte a támadóit. Bízom benne, hogy a panaszt elbíráló Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozás folytatására fog utasítást adni, és Istvánnak több mint 2,5 év után lehetősége lesz szembenézni bántalmazóival” - fogalmazott a Helsinki Bizottság ügyvédje.

Ahogy azt tavaly, az ügy bemutatásakor megírtuk, István sztorija nem egyedi eset. Bieber Ivóna szerint a hazai statisztikák és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján is rendszerszintű problémákról lehet beszélni. „Rendőri bántalmazások esetén a feljelentések körülbelül 1-4 százaléka jut el bíróságra, és ezekben az esetekben sem mindig ítélik el az elkövetőket. A problémát tovább tetézi, hogy ha el is ítélik őket, akkor is sokszor nagyon enyhe büntetést kapnak, mondjuk pénzbüntetést, akár egy törés okozásáért.”

A nyomozási hajlandóságban látható különbségek sem példa nélküliek, az ügyvéd szerint az igazságtételért sokszor Strasbourgig, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig kell menni. Olyan ügye is van Strasbourgban, amelyben egy idős nőt úgy tepertek le a rendőrök, hogy mindkét vállát eltörték, az illetékes hazai nyomozó ügyészség mégis megszüntette a nyomozást.