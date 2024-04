A Magyar Péter-tüntetésen elmondott beszéde után azonnali hatállyal kirúgták Tarr Zoltánt

photo_camera Tarr Zoltán szombaton a Kossuth téren Fotó: Bankó Gábor/444

A hétvégi, Magyar Péter-féle tüntetést követő első munkanap végén kirúgták állami munkahelyéről Tarr Zoltán lelkészt, a református egyház volt zsinati tanácsosát. Tarr a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményénél, a Neumann János Nonprofit Kft.-nél dolgozott idén január óta. A szakterülete uniós források felkutatása és becsatornázása volt, ő koordinálta a minisztériumba menő technológiai szakmai anyagokat ezen a területen, de maga is írt ilyen anyagokat, többek között beszédvázlatokat, például Nagy Márton miniszternek is.

Tarr a 444-nek elmesélte, hétfőn rendesen bement a munkahelyére, szokás szerint ledolgozta a napot, majd délután négy után megcsörrent a telefonja, és rövid úton, indoklás nélkül kirúgták. A munkaadója ezt azért tehette meg jogszerűen, mert még éppen nem járt le a 3 hónapos próbaideje. Tényleg éppcsak, hiszen 5-6 nap volt már csak hátra ebből a próbaidőből, vagyis ha mondjuk csak egy héttel később van a tüntetés, már nem tudták volna lapátra tenni.

Tarr a 444-nek hangsúlyozta, végig tisztességgel dolgozott, szakmai kifogás sohasem érte munkáját, ilyesmiről az utolsó beszélgetés során sem esett szó, ezért sem nagyon tud másra gondolni, mint hogy a tüntetésen elmondott beszéde volt az ok az eltávolítására. Emiatt is gondolja, hogy a kirúgás nem a közvetlen főnökeinek az ötlete volt, rájuk nem is neheztel, sőt kifejezetten sajnálja a „mindenkinek megalázó helyzetet”, amibe ők is kerültek.