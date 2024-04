Kórházi megfigyelés lett a vége egy ledőlt Szentlélek téri kulturális installációnak

„Inspiráló installáción az Óbudai Múzeumi Negyed kiindulópontja” – írta január végén az obuda.hu. A főleg az 1-es villamos utasai által használt Szentlélek téri alagúton „a figyelmet megragadó, szemet gyönyörködtető, informatív installáció jóvoltából értesülhetnek a nagy forgalmú csomóponton áthaladók a kerület kulturális sokszínűségéről”.

Az installáció így nézett ki:

photo_camera A Szentlélek téri installáció, itt még ép állapotban Forrás: obuda.hu

Nos, kedd este ez az installáció dőlt le, írta közleményében Kiss László polgármester. Úgy tudják, egy embert kórházba szállítottak megfigyelésre, de már kiengedték. A maradék installációt az azt az önkormányzattal együttműködésben állító Hello Wood Zrt. elszállította.

„Döbbenetesnek tartom, hogy ez az eset előfordulhatott, annál is inkább, mert e cég hosszú évek óta, már a korábbi városvezetésekkel együtt is nagy tapasztalatot szerzett a közterületi építési tevékenységek tervezésében és működtetésében” - írta a polgármester, aki válaszokat vár arról, hogy rongálás vagy hibás teljesítés miatt dőlt-e le az installáció.

„Önkormányzatunk a vizsgálatba igazságügyi szakértőt is bevon és megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a Hello Wood Zrt-vel szemben” – írta Kiss.

Az installáció januári átadásán Béres András alpolgármester azt mondta, hogy többek között azért is esett a választás a Hello Wood „tapasztalt csapatára”, mert a kivitelezésnél fontos volt, hogy „esztétikai és információs szempontból is magas színvonalú alkotás szülessen”.

Huszár András, a Hello Wood ügyvezetője akkor azt mondta: „A plakáttartók kialakítása praktikus, tartalmát egyszerű cserélni, így az utazóközönség folyamatosan értesülhet a múzeumok legfrissebb eseményekről, kiállításokról.”