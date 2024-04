Magyar Péter: Hozzám ne csatlakozzanak a NER-ből kiugrók

A Mércének adott interjút, mint a szövegből kiderül, még a szombati tüntetés után Magyar Péter. Íme néhány a markánsabb állításokból:

A szombati „az elmúlt 14 év egyik legnagyobb politikai rendezvénye volt, egy olyan ember felhívására, akit két hónapja senki sem ismert, és ennek egy oka van: ez egy válságtünet”.

„Már több tízezren jelentkeztek hozzánk (…) Egy nap alatt már több mint ezer belépő van az egyesületbe, több tízezer jelentkező, aki a mozgalmunkhoz szeretne csatlakozni.”

Szerinte nem lehet kizárni, hogy előrehozott választás lesz.

Nem kíváncsi „a levitézlett ellenzéki politikusokra”, de hozzá „ne csatlakozzanak a NER-ből kiugrók” sem.

„Nem azért mondtam a mai beszédemben, hogy ugorjanak ki [a NER-esek], hogy aztán jöjjenek hozzánk. Hanem mert akkor elkezdenek dőlni a dominók, és ez lesz a vége, Polt Péter ide vagy oda.”

Az oké, hogy ő a Diákhitel Központ vezére volt, az „nem választott és nem is kinevezett politikai funkció (…) állami céget vezetni akkor sem politikusi tevékenység”. Később is beszél arról, hogy ő nem volt „választott tisztségviselője ennek a rendszernek, és nekem egyébként előtte is, utána is volt privát munkahelyem”.

A Diákhitel Központtól ő akart eljönni, „követeltem, hogy a 2022-es választások előtt eljöhessek, mert olyan dolgokat láttam, amikhez nekem már nem volt gyomrom, és nem akartam csinálni”.

„Egy ilyen szintű korrupciós ügynél, amikor ennyi végrehajtó érintett, amikor a végrehajtói kar feje és az igazságügyi miniszter helyettese érintett, az a minimum, hogy kivizsgálom ezeket az ügyeket, és újranyitom vagy leállítom a folyamatban lévő végrehajtásokat. (...) Szerintem kárpótolni mindenkit kell.”

„Bár ügyvéd voltam, de olyan beadványokat meg hivatalos iratokat kapok, hogy még én magam sem értem.”

Magyar az interjúban emellett többpontos kvázi politikai programot hirdetett, például a külföldön élő magyarok hazacsábítására, a végrehajtás állami kézbe vételére. De ezek mellett még a földosztás is szóba jött: „A fiataloknak például, akik földműves családból származnak, azt mondanánk, hogy gyertek haza, kaptok állami földeket.”