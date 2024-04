Hende Csaba azzal utasította vissza a családi pótlék emelését, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”

A családi pótlék összege 2008 óta változatlan, és persze közben a vásárlóértéke hatalmasat csökkent. Legutóbb az LMP képviselői kezdeményezték a juttatás megemelését április 4-én a parlament törvényalkotási bizottságában, de a fideszes többség leszavazta. A vitában Hende Csaba bizottsági elnök a következő gondolatmenettel utasította vissza a javaslatot:

„Nem akarok ennek most a részleteibe belemenni, de teljesen világos, hogy amikor 4 millió 700 ezer a foglalkoztatottak száma, történelmi csúcsponton vagyunk, amikor munkaerőhiány van az ország szinte minden területén, szinte minden ágazatban (…). Akkor tehát természetesen mindenkinek módja van, aki dolgozni akar, hogy dolgozzon, és el is várható mindenkitől, hogy dolgozzon, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék.

Egy gyerek után 12 200, két gyerek után gyerekenként 13 300, míg három gyerektől gyerekenként 16 000 forint (ha egyedülálló a szülő, akkor 1000-1500 forinttal több), míg a gyes összege 28 500 forint. Az infláció miatt a vásárlóértéke ma nagyjából 6250 forint lehet. (via RTL)