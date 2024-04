Lázárék másodfokon is elbukták a 252 milliós kártérítési pert, a teniszszövetségnek még ki is kell fizetnie 16 milliót

A Szegedi Ítélőtábla mindenben helybenhagyta az első fokú részítéletet, így a Magyar Tenisz Szövetség másodfokon is elveszítette a volt főtitkár ellen indított 252 millió forintos kártérítési pert – írja az RTL.

Az MTSZ előző elnöke, Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő 2020-ban 3,5 milliárd forintos támogatást kért a kormánytól, mert állítása szerint olyan pénzügyi helyzet állt elő, hogy az MTSZ már a béreket sem tudta kifizetni. A kormány végül 2,5 milliárd forintot adott a konszolidációra.

Az akkori elnök több tétellel is indokolta a pénzügyi gondokat, többek között azzal, hogy a szövetség az utolsó pillanatban lemondta a magyarországi WTA-torna rendezését, emiatt pedig a későbbiekben több 100 millió forint értékű ellentételezést kellett kifizetni. A pénzügyi gondok miatt Orbán Viktor felkérésére Lázár János fideszes képviselő vette át az MTSZ irányítását, a későbbi miniszter pedig büntetőfeljelentést tett, majd belső vizsgálatot, pénzügyi konszolidációt, valamint elszámoltatást ígért.

photo_camera Lázár János sajtótájékoztatója az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2024. február 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A mostani másodfokú döntés értelmében az MTSZ tartozik Richter Attilának 16 havi bérrel, így még fizetnie is kell kb. 16 millió forintot. A bíróság szerint hiába állították a volt főtitkárról, hogy kárt okozott, amikor aláírt egy torna rendezéséről szóló szerződést, valójában nem járt el gondatlanul.

A tanúvallomások szerint, amikor kiderült, hogy a kormány nem vállal pénzügyi garanciát a kérdéses versenyre, akkor az egyik elnökségi tag azt is felvetette, hogy állami támogatás nélkül, kizárólag szponzorokkal rendezzék meg a tornát, de ekkor Szűcs Lajos azt mondta: kormányzati vezetéssel, annak döntésével nem lehet szembemenni, és ezt a teniszversenyt nem lehet megrendezni, el kell engedni.

A másodfokú bíróság szerint az egész keresetet el lehetett volna utasítani arra hivatkozva, hogy nem is érte kár az MTSZ-t, a jogtulajdonosnak kifizetett lemondási pénzt ugyanis az állam által biztosított forrásból fizették ki, azaz a szövetséget végül nem érte kár, így értelemszerűen nem is indíthat kártérítési pert. Markovits László, az MTSZ alelnöke az első fokú ítélet után erről az Indexnek azt mondta, „ez egy abszurd helyzet, hiszen a károkozás ettől még megtörtént, ezt senki nem is vitatja, és azt valakinek, jelen esetben az adófizetőknek meg kellett fizetniük”.

A szövevényes ügyben a szövetség két másik pert is indított a korábbi teniszversenyek lebonyolításáért felelős cégek ellen, az RTL szerint az MTSZ első fokon ezeket is elveszítette, de az ítéletek ellen fellebbezett. Az ügyben évek óta nyomoz a NAV is, de a NAV a lappal csak annyit közölt, hogy az ügyben „nincs nyilvánosságra hozható információ”.

Szűcs Lajos volt az eleven pénzmágnes: hat év alatt hetvenszeresére növelte a magyar tenisznek járó állami támogatást. Aztán eltűntek a pénzek, de neki sokáig az sem volt akadály, hogy Orbán személyi minisztere fenyegette meg levélben. Még egy kormányhatározattal is dacolni mert, és bár az elnökségről lemondott, máig ő a horgászszövetség elnöke. (RTL)