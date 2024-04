Nemcsak luxusórákat vett és luxusszállodába vitte a családját közpénzből, de a Chicago Bulls meccsére is eljutott a volt II. kerületi sportvezető

Becsey Péter, a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. volt vezetője egy könyvvizsgálói jelentés szerint százmilliókat költött el tao-támogatásból külföldi utazásokra, hotelszámlákra, luxuscikkekre. A cégvezetés 2022-ben feljelentést tett emiatt, valamint kártérítési pert is indított a kft. korábbi vezetőjével szemben, 206 millió forintot követel rajta. A rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt indított ismeretlen tettes ellen nyomozást, az eljárás két év alatt még nem jutott el gyanúsítotti meghallgatásig, írja a 24.hu.

photo_camera Becsey Péter Láng Zsolt akkori polgármesterrel, Varga Mihály akkori helyi parlamenti képviselővel és pénzügyminiszterrel, valamint Hesz Máté pólószövetségi főtitkárral 2018-ban Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Az esetről tavaly és tavalyelőtt márciusi cikkeinkben részletesen beszámoltunk. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester két éve arról posztolt a Facebookján, hogy „a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. előző ügyvezetőjének regnálása alatt” összesen 450 millió forint közpénzt költött el utazásokra, hotelszámlákra és méregdrága luxuscikkekre.

A lap szerint az is kiderült, hogy Becsey a New York-i Madison Square Gardenben is járt közpénzből egy kosárlabdameccsen. Előkerült ugyanis két olyan NBA-meccsjegy, amit közpénzből vettek. Becsey a polgári perben a bíróságon azt állította, hogy egy meghívásnak tettek eleget, a jegyeket reprezentatív költségként számolták el. Azt is mondta, hogy „kuriózum egy ilyen meccsre elmenni, a gazdaságis kollégának sem volt kifogása ez ellen”. Azt viszont nem tudta megmondani, hogy kinek vásárolták a másik jegyet, vagyis ki ült mellette a ritkaságszámba menő meccsen.

Becsey most annak az OSC-nek a technikai vezetője, amelynek az elnöke és a tulajdonosa a felesége, Konrád Mária. Ez azért is figyelemreméltó, mert a II. kerület sportszakmai, elsősorban a diák- és szabadidősporthoz kapcsolódó feladatainak ellátásáért felelős, önkormányzati és tao-pénzből működő, 2015-ben létrehozott cégnek a korábbi hírek szerint a költései jelentős része luxuskiadásokra utalt, illetve a felnőtt férfi csapatot működtető OSC Vízilabda Sport Kft.-hez kapcsolódott.

A két éve a 24.hu birtokába került könyvvizsgáló jelentés az önkormányzati cég 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti gazdálkodását vizsgálta. Abból az derül ki, hogy 450 millió forint közpénzt költött el „a nagyjából húsz gyerek utánpótlás-neveléséért felelős cég Becsey vezetése idején utazásokra, hotelszámlákra és méregdrága luxuscikkekre”. Pénz volt rá bőven: az előző önkormányzati vezetés alatt a 2015-ös alapítás évének 145 milliós önkormányzati és tao-támogatása 2021-ra már 558 millió forintra nőtt.