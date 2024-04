Iskolai kórust léptetnek fel Orbánék nemzetközi politikai dzsemboriján, az iskola szerint a jobboldali gálavacsora nem politikai rendezvény

Meglepő hírrel jöttek haza néhány napja a gyerekek a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából: a hetedik-nyolcadikos lányok kórusvezetője arról tájékoztatta őket, hogy hamarosan Donald Trump előtt fognak fellépni. Az egyházi fenntartású budai iskola kórusai máskor is rendszeresen lépnek fel külső rendezvényeken, de hogy Trump előtt lenne jelenésük, az azért egy kicsit meglepte a szülőket.

Bár elsőre azt gondolták, a gyerekek durván félreérthettek valamit, a szülői levelezőlistán azért rákérdeztek a kórusvezetőnél a tervezett programokra. Az ő vasárnapi válaszából derült ki számukra, hogy ha nem is biztos, hogy személyesen a volt - és a jelenlegi trendek szerint jó eséllyel következő - amerikai elnököt kell elkápráztatniuk, a gyerekeket az iskola politikai kísérőrendezvényre kívánja vinni.

photo_camera A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola épülete Budán, a Toldy utcában. Fotó: Facebook / Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

A szülői levelekre érkezett válasz szerint az iskolai kórus a CPAC Hungary 2024 díszvacsoráján fog fellépni az Operaházban. Az Operában aznap estére valóban nincs meghirdetve nyilvános előadás.

A CPAC az amerikai republikánusok, elsősorban a párt trumpista jobboldalának az éves nagy dzsemborija, aminek két éve rendezte meg először az Alapjogok Központ a kihelyezett európai fórumát Budapesten.

Az idei magyar eseményt is a Fidesz formálisan civil szatellitszervezete szervezi.

“Ingujjakat felgyűrni, bicepszeket befeszíteni!” “Visszaszámlálás indul, április 25-26-án lecsapoljuk a mocsarat!”

– hirdeti a CPAC-ot hetek óta a szervező Alapjogok Központ vezetője, Szánthó Miklós.

A főszónok most is Orbán Viktor lesz, a deklarált cél a nemzetközi jobboldali erők építkezése, a konzervatív erők nemzetközi összefogása és “a washingtoni és brüsszeli mélyállamok visszaszorítása”. A kultúrharc jegyében a woke-nak minősített főáramú sajtót nem engedik be a rendezvényre, jön viszont egy sor trumpista republikánus Rick Santorumtól Andy Harris kongresszusi képviselőn át a korábbi ketrecharcos Markwayne Mullinig, de az európai radikálisabb jobboldal képviselői is ott lesznek a holland Geert Wilderstől a spanyol Santiago Abascalig.

Az iskolai kórus a CPAC gálavacsoráján fog fellépni, erről azonban csak azután tájékoztatta az iskola a szülőket, hogy közülük többen rákérdeztek, milyen programra vinnék fellépni a gyerekeket a megkérdezésük nélkül. Erre Friedrich Attila igazgató válaszolt, aki azt írta, hogy ugyan elviekben egyetért azzal, hogy az iskolának kerülni kell a pártpolitikai eseményeken való közreműködést, de ezúttal a felkérés egy civil szervezettől (vagyis az Alapjogok Központtól) érkezett azzal, hogy a CPAC-os díszvacsora előtt “nemzetközi vendégeinknek szeretnénk egy kis ízelítőt adni az igen gazdag hagyománnyal rendelkező és magas színvonalú magyar zenei kultúrából".

“Az esemény zártkörű, nem sajtónyilvános. A fellépés helyszíne az Opera, ami számunkra a fellépés kulturális jellegét támasztotta alá. A fellépés a vacsora előtt lesz, a kórus egyszerre énekel három darabot, majd a gyerekek távoznak, beszédeket nem hallanak. Ezek alapján úgy láttuk, hogy ez a konkrét esemény nem pártpolitikai jellegű, hanem kulturális”

– írta az iskolaigazgató, hozzátéve, hogy a fellépés még jól jöhet az intézménynek: