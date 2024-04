A Samsung bevezeti a hatnapos munkahetet Koreában, de csak a felső vezetőknek

Hatnapos munkahetet vezetett be a felső vezetőknek a Samsung Group - írja a Business Insider. Ez a cégcsoport anyaországi cégeinek összes divíziójára vonatkozik. Vannak olyan egységeik, ahol ez a rendelkezés már ezen a héten életbe lép, és a topmenedzsereknek már ezen a hétvégén dolgozniuk kell. Azt az érintettek dönthetik el, hogy a hatodik napjuk a szombat vagy a vasárnap legyen. Külön jó, hogy a topmenedzseri szinttől lefelé marad az ötnapos munkahét, így a topmenedzserek az extra napon vagy saját magukat vagy egymást menedzselik, asszisztens sem fogja segíteni a munkájukat.



A cégek jellemzően nem szeretnek válságot emlegetni, semelyik kontinensen, sőt a szót is kerülik, mint a pestist, de ez nem igaz az önostorozásban utazó koreai óriásvállalatra. Ők ugyanis a következő hivatalos magyarázatot adták a szokatlan lépésre:

„Tekintetbe véve, hogy a főbb egységeink, beleértve a Samsung Eletronicsot, 2023-ban a várakozás alatt teljesítettek, hatnapos munkahetet vezetünk be a menedzsereinknek, hogy tudatosítsuk a válsághelyzetet és mindent megtegyünk ennek a válságnak a leküzdésére.” A friss bejelentésnél is bizarrabb, hogy a cégcsoport koreai tagjai közül háromnál a felső vezetők már év eleje óta heti hat napot dolgoznak - a hivatalos verzió szerint önkéntes felajánlás alapján. De van ennél is durvább: a világ egyik legismertebb vállalkozásának koreai egységeinél csak 2003-ban csökkentették heti ötre a munkanapok számát. A felsővezetői szint alatt most egyelőre marad az öt nap munka.

A Samsung Electronics - melynek bevételeit 80 százalékban a csipgyártó részleg biztosítja - tavaly 11 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el. Ők egyébként a világ legnagyobb memóriacsip-előállítói.

A nemrég közzétett első negyedéves idei eredményeik már radikális javulásról árulkodnak, a negyedéves nyereség több mint tízszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Ebben a csippiac magához térése mellett a tajvani földrengés is segítségükre volt, ott található ugyanis a Samsung legnagyobb konkurense, akiknél a természeti katasztrófa miatt akadozni kezdett a termelés.