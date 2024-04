Az új Taylor Swift-lemez egyik száma arról szól, ahogy akkora balfasz az előző csávója, hogy drogot sem volt képes vásárolni

photo_camera Az al-kal-matlan Joe Alwyn Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

A BBC szerint Taylor Swift most ledobott vadonatúj lemeze szinte teljes egészében arról szól, hogy mekkora seggfej az a Joe Alwyn brit színész, akivel Swift nemrég szakított, hat év járás után.



Szúrópróbának meghallgattam a The Smallest Man Who Ever Lived vagyis a Valaha Élt Legkisebb Férfi című számot és ez tényleg olyan.

link Forrás

A nyitó strófa kapásból hibátlan alázás: a meg nem nevezett Apró Csávó akkora nyomi, hogy még arra is képtelen, amire egy keceli diszkóban is bárki: hogy megvásároljon pár ekit.

A szöveg így hangzik angolul

Was any of it true?

Gazing at me starry-eyed

In your Jehovah's Witness suit

Who the fuck was that guy?

You tried to buy some pills

From a friend of friends of mine

They just ghosted you

Now you know what it feels like

Ami magyarul nagyjából annyit tesz, hogy

Tényleg nem álmodtam?

Csillogó szemmel bámultál

a KDNP-s öltönyödben

Ki a fasz volt ez a csávó?

Tablettát próbáltál venni

A haverjaim haverjától

Vissza se hívott az ember

Most legalább tudod, milyen érzés

Melyikünk ne borzadna össze ilyen mértékű inkompetencia és ilyen aljas ghostolás láttán? A szám mondjuk unalmas püntyögés, de a szövege végig ezen a hőfokon sistereg.

Maga a lemez címe, a The Tortured Poets Department vagyis a Megkínzott Költők Osztálya is jó értelemben vett személyeskedő beszólás, a vizesnyolcas Joe Alwynnak és egy színész barátjának ugyanis van egy csetcsoportja azzal a címmel, hogy The Tortured Man Club vagyis a Megkínzott Férfi Klub.