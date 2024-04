Még van idő egy gyönyörű robotikus nótával nevezni a 444 AI-dalversenyére

A. I. érkezem, száraz, kiégett processzorral… A 444 AI-dalversenyt hirdetett, hogy megszülethessen a tökéletes 444-es sláger az újság 11. születésnapjára. A még mindig nagyon fiatalos, menő, funky, jampi stb. 444 továbbra is várja a kiemelkedő pályaműveket. 👴

A feladat egyszerű: válassz az elmúlt 11 évből bármilyen 444-es témát (konkrét cikket vagy olyan ügyet, amit feldolgoztunk, esetleg a 444 által felkapott figurákat, mémeket, vagy akármit, ami valamennyire a 444-hez köthető), és írass róla egy számot bármelyik dalszerző AI-val. 🤖

photo_camera Dizájnerrobotolás a Városligetben Illusztráció: DeepAI

Ezek közül mi a Sunót ajánljuk: akár Google-fiókkal is be lehet lépni, és a create fülre kattintva egy egyszerű prompttal (akár magyarul is) felszólíthatjuk a gépet, hogy miről, milyen stílusú zenét írjon, de felül a Custom Mode-ot bekapcsolva saját dalszöveget is megadhatunk. (Óvatosan, mert egy nap csak néhány számot lehet ingyen generáltatni.)

Újra lehet vele alkotni Bede Zsolt 2020-as nagyhalálát dzsesszes bossa novaként.

link Forrás

Vagy Ács Dani 2007-es olaszliszkai felvételét a saját hazáról groove metalként:

link Forrás

De shoegaze dream pop indie ethereal wave stílusban – bármi is legyen az – megtudhatjuk azt is, mi újság van a tóparton, tópartokon:

link Forrás

És végül itt van Uj Péter 2015-ös küzdelme a Windows 10 operációs rendszerrel karácsonyi énekként:

link Forrás

Ezekhez hasonlókat várunk szeretettel (de akár barátsággal is). 🫶

Ha kész a dal, küldd el a linkjét a jatek@444.hu-ra! De az is nagy segítség, ha a link mellett le is töltöd a dalt, és csatolod a fájlt az e-mailben. (Minden dal letölthető a Sunóról a …-ra kattintva mp3-ként, de akár mp4-ként is.) Vasárnap éjfélig várjuk a dalokat, a jövő héten pedig a szakmai zsűrink (néhány önként jelentkező kolléga) kiválasztja a legjobbakat. 👍

A nyereményjáték szabályai itt találhatók.