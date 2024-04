Semmi újdonság, már megint a „No migration, no gender, no war” a Fidesz választási programja

Az európai parlamenti választásra készülve a Fidesz Választási Manifesztumot mutatott be a Millenárison pénteken 15 órától, két nappal Szentkirályi Alexandra kampányindítója után. A zártkörű eseményen ott volt a Fidesz főpolgármester-jelöltje is, de ő valamiért nem kapott szót.

photo_camera Orbán Viktor a Fidesz EP-kampánynyitóján a Millenárison Fotó: Kristóf Balázs/444

Természetesen a Fidesz apraja-nagyja mellett megjelentek szokásukhoz híven a megafonosok, a kormányközeli színészek és rockerek is. Az egész rendezvényt meglepően gyorsan lezavarták, három felszólalóval tartott alig 40 percig.

photo_camera Nemcsák Károly napozik Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Mráz Ágoston Sámuel, Boros Bánk Levente és Rákay Philip érkezik Fotó: Kristóf Balázs/444

Menczer Tamás kommunikációs igazgató műsorvezető Szijjártó Pétert konferálta fel először, a külügyminiszter diplomáciai nagyüzemben volt a héten: Dániában kezdte a hetet, ahol szigorú bevándorláspolitika mellett érvelt, nem sokkal később már a Panamával való szövetségkötésről számolt be Panamavárosból, hogy aztán a cseppfolyósított földgázról tárgyaljon Trinidad és Tobago fővárosában. A külügyminiszter végül Dominikában zárta körútját.

A külügyminiszter beszédének középpontjában a háború volt. „Két éve élünk a háború árnyékában, éppen ezért két éve tapasztaljuk annak következményeit, szembesülünk annak veszélyeivel és viseljük el a károkozásait” – mondta. Arról beszélt, hogy az elmúlt két évben ki kellett gazdálkodniuk a háborús energiaárakat, mert a házakat fűteni kellett, az ipart pedig működtetni.

photo_camera Nagy Feró és Bagi Iván Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Schmidt Mária és Bayer Zsolt érkezik a Fidesz EP-kampánynyitójára. Fotó: Kristóf Balázs/444

Négyezer milliárd forint, a magyar GDP közel öt százaléka ment el erre, amit szerinte hasznosabb dolgokra is elkölthettek volna. Egyik feladat sem volt könnyű, de Szijjártó szerint meg tudták védeni a magyar emberek munkahelyeit, az energiaellátást és még a bajba kerülteken is segítettek. „A helyzet az, hogy minden fajta nyomásgyakorlás, fenyegetőzés és zsarolási szándék ellenére kívül tudtuk tartani a háborún Magyarországot”.

Szerinte a háborús nyomás csak nőni fog, ezért júniusban a háború vagy béke, sőt a világháború vagy a béke kérdésében kell dönteni. Ahhoz, hogy Európába visszatérjen a reményt a béke iránt, egy szuverenista, jobboldali fordulat kell. „Június 9-én a béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz” – mondta Szijjártó. Deutsch Tamás EP-listavezető egy fokkal keményebb hangot ütött meg beszédében, ő inkább a hét elején Brüsszelben leállított szélsőjobboldali konferenciáról beszélt. Azt mondta, „olyat, ami pár napja történt, olyat csak bolsevik diktatúrák csináltak. (...) Még jó, hogy nem lövettek vagy vitték el bilincsben a konferencia résztvevőit. Brüsszel lett az új Moszkva.”

photo_camera Deutsch Tamás beszél Fotó: -

photo_camera Szarvas Szilveszter érkezik a Fidesz EP-kampánynyitójára. Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerinte a háborúellenes állásponttal Magyarország magára maradt, de ez hasonló ahhoz, mint a menekültválság idején, ahol utólag úgyis kiderült, hogy a magyar kormánynak igaza volt. „Lassan mondom, hogy mindenki megértse, még Brüsszelben is: no war!” Zárásképp megint a brüsszeli eseményekre utalt: „Amikor 1989 közepén a rendőrség be akart minket tiltani, a kommunizmus néhány hónappal később megbukott” – mondta, hozzátéve: „Ez legyen figyelmeztetés és remény, ki-ki össze be magának”.

És végül jött, akire mindenki várt. Orbán elmondta, hogy húsz éve minden Európai választást megnyertek. „Mi vagyunk Magyarország és Európa legsikeresebb politikai közössége. Nem tűzhetünk ki kisebb célt, azt javaslom, nyerjük meg ezt is” – mondta Orbán Viktor, aki figyelmeztetett arra, hogy őrizzék meg a szerénységet, hiszen „alázat nélkül nincs győzelem”. Szerinte ők a választás toronymagas esélyesei, de nem szabad álszerénynek lenni, ezért meg is dolgoztak.

photo_camera Orbán Viktor távozik Fotó: Kristóf Balázs/444

Azonban van egy kis bökkenő: Brüsszel felől veszély fenyeget, Brüsszelben baj van, nagy baj, mondta. De mit lehet tenni? Orbán szerint aki rosszul teljesít, és bajba sodorja a választókat, egy dolgot tehet: „veszed a kalapot és távozol. A brüsszeli vezetésnek mennie kell.” Ez magától nem fog megtörténi, ezért Orbánéknak kell megcsinálnia. „El kell foglalnunk Brüsszelt, félre kell tolnunk a brüsszeli bürokratákat, és kézbe kell vennünk a dolgokat”. Európa ma szabadság és az elnyomás határán egyensúlyoz, Orbán szerint a választás dönt arról, hogy merre mozdulunk el. „Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés” – mondta, és megismételte, hogy „amíg nemzeti kormány áll, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán.”

Zárásképp felmutatta - a Soros-tervhez kísértetiesen hasonlóan - a Választási Manifesztumot, ami tartalmazza az elhangzottakat. Ezt körbeosztották a teremben, a rendezvény pedig 15:45-kor véget is ért, sok újdonság sem Szijjártótól, sem Deutschtól, sem Orbántól nem hangzott el.