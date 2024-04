Szentkirályi Alexandra elsőzött egy nagyot

Hivatalosan ma indult a választási kampány és mától lehet gyűjteni az aláírásokat a képviselő- és polgármesterjelölteknek, a főpolgármester-jelölteknek 5000 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.

Szentkirályi Alexandrának ez már bőven dél előtt sikerült, ahogy azt Hídvégi Balázs, a Fidesz főpolgármester-jelöltjének kampányfőnöke gyorsan be is jelentette a Facebookon. Sőt, elmondása szerint az aktivistáik jelentése alapján „bőven meg is haladták” a szükséges 5000 aláírást.

Hídvégi jelezte, hogy délután be is viszik az ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodába.



Szentkirályi Alexandra ehét szerdán zárt ajtók mögött tartotta meg kampánynyitó rendezvényét a Bálnában, amiről itt írtunk bővebben.

Szentkirályi március 22-én egy ütős videóval kezdte meg főpolgármester-jelölti tevékenységét. Ezután a kormány egy férfienergiáktól rezgő fotóval búcsúztatta a kormányszóvivői pozíciójáról jelöltsége miatt leköszönő jelöltet, április 11-én pedig már odáig is eljutottunk, hogy a KDNP is támogatta Szentkirályi indulását, akit egyben gyorsan a budapesti Fidesz elnökének is megválasztottak.



Mindeközben Karácsony Gergely is nagy erőkkel vetette bele magát a gyűjtésbe:

És standol Vitézy Dávid is: