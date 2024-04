Az amerikai milliárdoknak hála az ukránok megállíthatják az oroszokat, ám nagy ellentámadásra nem indokolt számítani

Horribilis összegű, 61 milliárd dolláros katonai segítséget kaphat Ukrajna az elkövetkezendő hetekben-hónapokban az Egyesült Államoktól annak nyomán, hogy a törvényhozás alsóháza hosszú huzavona után megszavazta az erről szóló törvényt. Miként a 444 is megírta, a republikánusok többsége ugyan elutasította az előterjesztést – 101-en szavaztak igennel, 112-en nemmel, ami ismét válságot okozhat a pártban –, de az a demokraták egyöntetű támogatásával így is simán átment. Mivel új törvényről van szó, ezért azt a Szenátusnak is jóvá kell hagynia, ez azonban formalitás, hiszen a felsőházban a demokraták vannak helyzetben. Ugyanígy az sem kérdéses, hogy Joe Biden elnök alá fogja írni a jogszabályt, következésképpen az elmúlt időszakban háborús defenzívába kényszerült ukrán hadsereg helyzete az új amerikai fegyvereknek hála jelentős mértékben javulhat az elkövetkezendőkben.

A kérdés csak az, hogy mennyire.

Rácz András Oroszország-szakértő a közösségi oldalán vasárnap úgy értékelte, „az amerikai katonai támogatási csomag nagyon jelentős eredmény”. A szóban forgó poszt szerint az Egyesült Államok már hónapokkal korábban jelentős mennyiségű fegyvert, főképp tüzérségi lőszert és légvédelmi rakétát helyezett át európai szövetségesei területére azzal a céllal, hogy ha meglesz a politikai jóváhagyás, a lehető leghamarabb meg tudjanak indulni a szállítások Ukrajnába. Ennek köszönhetően szó szerint a törvény jogerőre emelkedésének másnapján már indulhatnak is a fegyverek a frontra.