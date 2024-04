Újabb 200 ezer diák és iskola kap laptopot az államtól a kampányidőszak alatt

A nyári szünet kezdetéig 194 ezer hordozható számítógépet juttatnak el az 5., a 6. és a 9. évfolyamos diákoknak meg a köznevelési intézményeknek – jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Pécsen.

photo_camera Zámbóné Sandó Szilvia intézményvezető, Tóth László Ákos, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója, Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára és Õri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke (b-j) a pécsi Jókai Mór Általános Iskola diákjainak kiosztott notebookok átadásán 2024. április 22-én Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

Balatoni Katalin a pécsi Jókai Mór Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a 2022-ben elindult országos notebookosztás első két fázisában 260 ezer hordozható számítógépet adtak térítésmentesen felsős diákoknak, tanároknak és oktatási intézményeknek. Ettől a héttől a nyári szünetig pedig további csaknem 194 ezer eszközt osztanak ki, míg 2024 őszétől a jelenlegi negyedikesek és nyolcadikosok kerülnek sorra – mondta.

A köznevelésben részt vevő (állami, egyházi és nemzetiségi fenntartásban működő) intézmények tanárainak és diákjainak térítésmentesen biztosított hordozható számítógépeket egy több mint 200 milliárd forintos, kormányzati támogatással megvalósuló program részeként szerezték be.

Azt mondta, a fejlesztések legfőbb célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a digitális tanuláshoz minden diáknak, azaz a legkisebb falvakba is eljussanak az eszközök.

A következő hetekben országosan 193 702 notebookot szállítanak ki 2581 köznevelési intézmény 3085 feladatellátási helyére. A pécsi Jókai-iskolába 100 laptop érkezett, míg a megye egészébe több mint 7500 számítógépet juttatnak el a következő időszakban.

A program a személyes használatú gépeken túl intézményi használatot szolgáló notebookokat is biztosít az iskoláknak, ezzel javítva az információ- és kommunikációtechnológiai eszközellátottságot és az egyenlő hozzáférést a berendezésekhez. A program 2024 őszén az akkori 5. és 9. évfolyamon tanuló diákokat célzó eszközkiosztással folytatódik – áll az esemény háttéranyagában.

A hasonló, budapesti sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta: „nem szabad elfelejteni”, hogy a pedagógusok béremeléséhez és a tanulói notebookok kiosztásához az EU nem járult hozzá, „Brüsszelből egyetlen eurocent forrás nem érkezett” ezekre a célokra.

Rétvári szerint a magyar gazdaság van olyan állapotban, hogy a kormány teljes mértékben költségvetési forrásból ki tudja gazdálkodni a béremelés és a digitális eszközök kiosztásának költségeit, „akkor is, amikor háborús, szankciós időszakban vagyunk, ami Európa minden országának gazdasági nehézséget jelent”.

De bíznak benne, hogy az EU-s források előbb-utóbb megérkeznek Magyarországra. „Az viszont igencsak sajnálatos, hogy a baloldal arra büszke, hogy ha rajtuk múlt volna, se béremelés, se laptop nem lenne az iskolákban” – mondta Rétvári. Mindenesetre az EU-zászlót nem szedték le maguk mögül:

photo_camera Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b-j) az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulóknak beszerzett notebookok kiosztásáról tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2024. április 22-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A korszerű, érintőképernyős Dell, Asus, HP és Lenovo márkájú gépekre hároméves garancia is jár – mondta Rétvári.

Érdekes, hogy a laptoposztás pont a kampányidőszakra esik, 2022-ben fideszes jelöltek osztogatták az uniós pénzből szerzett laptopokat, ami miatt a választási bizottság elmarasztaló döntést hozott, de azt a Kúria felülbírálta. Tehát számított kampányolásnak, ha egy képviselőjelölt-államtitkár a kampányidőszakban EU-s pénzből vett laptopokat osztogat a választókerülete egyik iskolájában. Most is valami hasonlóra lehet majd számítani. (via MTI)