Nincs elég sofőr a fuvarozó piacon, ezért változtatna a kormány a jogosítványok megszerzésén

A kormany.hu-ra felkerült dokumentumok alapján módosítaná a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletet úgy, hogy B kategóriás jogosítvánnyal lehessen szerezni C és CE kategóriás jogosítványt, rövidítve az ahhoz kapcsolódó képzési időt és a költségeket – írta meg a 24.

A tervezet szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium által jegyzett, április 29-ig társadalmi egyeztetésre szánt rendelet a vezetői engedélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A fuvarozó cégeknél nincs elég sofőr, ezért a tervezetben azt írják: „A tervezet megteremti a lehetőséget arra, hogy egy kombinált, C és CE kategóriákat egyszerre magába foglaló tanfolyamot B kategóriás vezetői engedéllyel is el lehessen kezdeni, így annak eredményeként megszerezni a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő C és CE kategóriás vezetői engedélyt. Ezáltal rövidül a képzési idő, csökken a költség, ami lehetővé teszi, hogy a képzésben résztvevők gyorsabban munkába állhassanak, ezzel csökkentve a fuvarozói piacon kialakult gépkocsivezető-hiányt.”

Most C és E kategóriás jogosítványt nem lehet egyszerre megszerezni, a CE kategória feltétele pedig az érvényes B és C kategóriás, nem kezdő vezetői engedély. Ha valakinek C kategóriás jogosítványa van, akkor 3500 kilót meghaladó kocsit, és az ilyen autókból és könnyű pótkocsikból álló járműszerelvényeket vezethet – kivéve buszt és trolit. CE-s jogsival viszont a C kategóriájú tehergépjárműből és nehéz pótkocsiból álló szerelvényt is lehet vezetni.