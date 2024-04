16 évvel a Vegyiművek megszűnése után elszállítják az Illatos útról a 100 tonnányi rákkeltő rovarirtót

Végre megoldódhat a súlyosan mérgező Illatos úti telep helyzete, megkezdődik az egykori Budapesti Vegyiművek területén lévő 100 tonnányi rákkeltő, kiemelten káros, évtizedek óta betiltott vegyszer elszállítása, közölte a Greenpeace. A szervezet tájékoztatása szerint a területet bérlő cég, akinek

a telephelyén van a pince, megállapodott az állami felszámolóval, hogy szakszerűen felszámolja a méreglerakatot, és a költségeket leírhatja a bérleti díjból.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az egykori Budapesti Vegyiművek Magyarország első nehézvegyipari vállalata volt, 1892-től 2007-es felszámolásáig működött az Illatos úti telephelyen. Főleg gyógyszert, növényvédő- és rovarirtó szereket gyártottak itt, többségében olyanokat, amelyeket az ENSZ Stockholmi Egyezménye azóta világszinten betiltott.

Az Illatos úti telephely 2015-ben került be a köztudatba, mikor kiderült, 2009 és 2015 között szabálytalanul tároltak itt közel 2800 tonna - 12 ezer hordónyi - különösen veszélyes vegyi hulladékot az illetékes hatóságok és az önkormányzati vezetők tudtával. Baranyi akkor még képviselőként hosszas kampányolás után, végül Orbán Viktor megkeresésével tudta elérni, hogy a hordókat elszállítsák. Emlékezetes:

Bácskai János, a IX. kerület akkori fideszes polgármestere egy 2015-ös RTL-riportban azt mondta, nem gondolja, hogy az emberre veszélyes, ha a talajban a mérgek sok ezerszeresen lépik túl a határértéket, hiszen épeszű ember nem eszik földet.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

2016 elejére a hordókat elszállították, 2017-18-ban a szennyezett berendezéseket és épületeket is elbontották, de a talaj vízszennyezettsége továbbra is megmaradt. 2022-ben kiderült, hogy a telephely egy romos pincéjében évtizedek óta betiltott HCH rovarirtószer maradt szétfoszlott zsákokban. Hiába bizonyították a Ferencvárosi Önkormányzat mérései a telephely pincéjében az egészségre káros veszélyes hulladékok létezését, amelyek a környék talajvíz is szennyezték, a Pest Megyei Kormányhivatal tagadta a szennyezés létezését.