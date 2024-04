Az MTI éppen azt a részt hagyta ki Kubatov Gábor felszólalásából, amikor választói adatbázisukkal büszkélkedett a Fidesz alelnöke

Nagy napja volt ma a Magyar Távirati Irodának. Előbb Hernádi Zsolt Mol-vezér részvényeseknek elmondott beszédéből maradt ki valahogy az a rész, amiben a kormány különadóját a szovjet hadsereghez hasonlította.

Aztán jött egy újabb kihagyás a nemzeti hírügynökségnél. Orbán Viktor mellett egy rakás fideszes politikus is felszólalt a budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC Hungary), köztük Kubatov Gábor is. A párt mozgósítási szakértője a Fidesz választási győzelmének a receptjét osztotta meg a résztvevőkkel. A harmadik pont most különösen érdekes, de azért legyen itt az első kettő is:

„Kell egy erős vezető” „Meg kell törni a liberális média egyeduralmát, egyensúlyt kell felállítani a balliberális oldal és a konzervatív tulajdonú média között” „Az elvégzett munkában hiszünk, sose verhetnek meg minket lábon. Neked kell, hogy a legtöbb aktivistád, a legjobb adatbázisod legyen. Neked kell a legszorgalmasabbnak lenni, a legtöbb ajtón bekopogtatni, a legtöbb emberrel beszélni.”

Az MTI úgy tett, mintha egyenes idézetben adná vissza a Fidesz alelnökének a szavait. Idézem a tudósítást:

„Közölte, »a recept: választásokat kell nyerni«. Ehhez szerinte először is kell egy erős vezető, másodszor meg kell törni a liberális média egyeduralmát. Harmadszor »az elvégzett munkában hiszünk, legyen nálunk a legtöbb aktivista, nekünk kell a legtöbb ajtón bekopogtatni, a legtöbb emberrel beszélni. Ez a mi erőnk, a mi demokratikus fegyverünk« - folytatta Kubatov Gábor”.



Pont az a rész maradt ki, a legjobb adatbázis, amiről pedig még listát is neveztek el Kubatovról. Így aztán végülis Kubatov 2. pontjára is érdemes visszaugrani, hogy a médiára is szükség van a győzelemhez.