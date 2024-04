Balásy Gyula hátrébb lépett, új nevek jelentek meg a NER két legfontosabb kommunikációs cégének élén

Új vezetők kerültek a NER két legfontosabb kommunikációs cégének élére – írja a 24.hu az Opten alapján. A Lounge Csoport alapítója és eddigi irányítója, vagyis az állami hirdetéseket gyártó és sokáig rejtőzködő Balásy Gyula hátrébb lépett, és április elején a New Land Media Kft.-ben és a Lounge Design Kft.-ben is megosztotta az ügyvezető igazgatói posztot. A New Land Media Kft.-ben Hidvégi Krisztina, a Lounge Designban pedig Kassitzky Attila lett az új operatív vezető.

photo_camera A kormánypropagandát gyártó cégek tulajdonosa, Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

A napokban derült ki az is, hogy a Balásyhoz tartozó Lounge Group márciusban körlevélben értesítette az állami kommunikációs beszerzésekben érintett cégeket és szervezeteket, hogy 17,6 százalékkal, azaz a tavalyi éves átlagos infláció mértékével megemeli szolgáltatásai árát.

Amióta a kormány központosította az állami szervek kommunikációját, és az állami tulajdonú cégek csak a Rogán Antal felügyelete alá tartózó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül rendelhetnek meg kommunikációs és rendezvényszervezési munkákat, Balásy cégcsoportja gyakorlatilag egyeduralkodó az állami szervek reklám- és rendezvényszervezési költéseit tekintve.

Ahogy a 24.hu is írja, a New Land Media új ügyvezetője, Hidvégi Krisztina szinte a kezdetekről a cég munkatársa, 2016 óta a médiaigazgatói teendőket is ő látta el. Ezzel párhuzamosan hozott létre egy saját vállalkozást 2016-ban: megalapította a Village Media Kft.-t, ami a 24.hu szerint az „anyacégtől” kapott megbízásoknak köszönhetően rögtön jelentős összegeket kaszált a kormányzati projektekből. Hidvégi Krisztina a lap szerint 2017 és 2023 között összesen mintegy 4,8 milliárd forintnyi osztalékot vehetett ki.

A Lounge Design élére kinevezett Kassitzky Attila korábban több reklámcégnél dolgozott, egy ideig a Magyar Turisztikai Ügynökségnél is volt szóvivő.