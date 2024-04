Karácsonyt támogatják a budapesti diákszervezetek

Karácsony Gergelyt támogatják a főpolgármester-választáson, jelentette be közös sajtótájékoztatóján az ADOM Diákmozgalom, az Egységes Diákfront (EDF) és a Fridays For Future Magyarország. Az elmúlt két hétben egyeztettek Vitézy Dáviddal és Karácsonnyal is, végül megszavaztatták a tagságot, a voksok 73 százalékát a jelenlegi főpolgármester kapta.

Az ADOM Diákmozgalom, az Egységes Diákfront (EDF) és a Fridays For Future Magyarország április elején mutatták be a közösen írt, a fiatalok érdekeit és fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező programot. A három szervezet minden kerületben egy polgármester-jelöltet fog támogatni az önkormányzati választáson, azt, aki vállalja a program megvalósítását. Hasonlóan tesznek a főpolgármester-jelöltekkel is.

photo_camera Karácsony Gergely és Vitézy Dávid az EDF, az ADOM Diákmozgalom és a Fridays For Future fővárosi diákprogramjának bemutatóján. Fotó: Kristóf Balázs/444

A programcsomagban a fővárostól a fiatalok mentális egészségét segítő programokat kérnek, minőségibb közétkeztetést, több diákkedvezményt a fővárosi kulturális- és rekreációs intézményekbe, és művészeti és továbbtanulási pályázati lehetőségeket. A kerületek felé is helyeztek elvárásokat: ingyenesen látogatható közösségi tereket, a tömegsportot támogató sportpályák létrehozását és az iskolák környezetének javítását és biztonságosabbá tételét szeretnék. Javaslatot tettek a Budapesti Diákönkormányzat létrehozására is.