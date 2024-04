Nagy István megivott egy Prime-ot, és arra jutott, hogy „a magyar élelmiszeripar nem vall szégyent”

Nagy István agrárminiszter be akarta mutatni, hogy „érdemes a magyar termékeket választani”, ezért kamerák előtt megkóstolta a „konkurenciát”.

Megevett egy Reese's csokit,

egy darab kék színű, „eszméletlen csípős” Takis csipszet,

majd mindezt leöblítette egy dobozos Prime-mal.

Aki mindezek után azt várta, hogy Nagy István a folytatásban aztán eszik egy rendes magyar csokit, egy rendes magyar csipszet és egy annál is rendesebb magyar gyártmányú energiaitalt, annak csalódnia kellett, mert Nagy István úgy jutott végül arra a konklúzióra, hogy „összességében a magyar élelmiszeripar nem vall szégyent”, hogy kizárólag a „konkurenciát” kóstolta meg.

És még csak nem is nagyon húzta le azokat: a Reese's csokijáról, akarom mondani, „csokoládé termékéről” például megállapította, hogy „nagyon jó illata van, szépen van csomagolva, a mérete praktikus, és finom is, jó érzés fogyasztani”.

A kék színű csipsznek szerinte „nagyon dizájnos” a „megjelenése”, de szerinte „nem praktikus”, mert kék színű por maradt nassolás után az ujján: „Én még egyszer ilyet nem veszek.”

„És akkor a végére nézzünk egy nagyon híres terméket, a Prime-ot, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert már eleve a színe is nagyon tetszik, hogy narancsos és mangós, nézzük meg” – mondta Nagy István, és már ciccent is a Prime, amiről az agrárminiszter már a belekortyolás előtt megállapította, hogy „nagyon friss”. De végül bele is ivott, sőt öblögetett is vele, majd arra jutott: „Tényleg nagyon jó, és tényleg érdemes, de összességében azt kell mondanom, a magyar élelmiszeripar nem vall szégyent.”