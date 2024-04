Letérdelve, földön ülve kellett volna meghallgatni a műszakvezetőt – kifakadtak az iváncsai akkugyár dolgozói

A földön ülni, térdelni vagy guggolni kellett volna a dolgozóknak a műszakvezető beszéde alatt az iváncsai akkumulátorgyárban – erről a cég két dolgozója számolt be az RTL Házon kívül adásában. A gyárban még csak tesztüzem zajlik, de már így is többször került be a hírekbe, a múlt hónapban például azzal, hogy a gyárban – aminek az építése során hárman haltak meg – több munkás is rosszul lett, ők orrvérzésre, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Az RTL műsorában megszólalók, akik a gyár más-más részlegén dolgoznak, számos működési problémát elsoroltak. A gyárban koreaiak, magyarok, kirgizek, vietnámiak és ukránok dolgoznak, közös munkanyelv nincs, a kommunikáció „nagyon nehezen, legfőképp kézzel-lábbal” megy, mondta az egyik megszólaló. Egy, a háttérben megszólaló menedzser azt mondta, a gyárban sok olyan koreai dolgozik, akik nem beszélnek jól angolul, néha előfordul, hogy a vezetők is koreai nyelvű leveleket küldenek, és aki ezt szóvá teszi, annak azt mondják: tegyék be egy fordítóprogramba a szöveget.

Kommunikációs problémából fakadt az is, hogy néhány hete azt kezdeményezte a cégvezetés, hogy műszakkezdéskor az operátoroknak a földön ülve, térdelve vagy guggolva kell meghallgatniuk a műszakvezetőt. „Nagy volt a felháborodás, sokan fel is mentünk a hr-re, ezt az intézkedést vissza is vonták”. Mindeközben az RTL-nek egy évtizedek óta Koreában élő magyar nő elmondta, hogy az a munkahelyi gesztus, hogy a dolgozók a földön, törökülésben ülhetnek, miközben a főnökük állva beszél, Koreában egyáltalán nem megalázó, sőt, inkább egy közösséget építő, pozitív gesztus (a térdelés, guggolás ott sem az).

A dolgozók panaszai között szerepel az is, hogy a koreai vezetőségtől gyakran kapnak ellentmondó feladatokat, információkat – „a koreaiak között sincs kommunikáció, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja” –, az, hogy a cég biztonsági előírásai nagyon szigorúak, így például a telefonok kameráját le kell takarni, a papírok pedig fémszálasak, egyetlen lapot sem lehet kivinni, mert az becsipogna az ellenőrzésen. Az RTL-nek a már említett menedzser azt mondta, még ahhoz is külön engedélyt kell kérniük, hogy ha valakinek kifelé egy emailt szeretnének küldeni. És míg az ilyesfajta biztonsági előírásokra nagy figyelmet fordít a cég, addig azt nem mondják meg, mi az oka, ha a dolgozók rosszul lesznek a munkahelyükön, például mi történt akkor, amikor többen szúrós szagra panaszkodva rosszul lettek (a magyar munkavállalók szerint egyértelműen elektrolitszagot lehetett érezni). Arról sem kapnak információkat, milyen veszélyes anyagokkal dolgoznak.