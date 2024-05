Gyurcsány szerint Magyar szereplései a gőgről, kizárólagos hitről, megbélyegzésről, indulatkeltésről szólnak

„Mi tagadás, régen volt ekkora kavarodás a magyar politikában” – kezdi szokatlanul hosszú értekezését Facebook-posztjában Gyurcsány Ferenc. Megjegyzi, hogy a Fidesz minden bizonnyal elveszített több százezer szavazót, de aztán rátér a lényegi mondandójára: az ellenzék helyzetére. Szerinte ott „érdemi átrendeződés zajlik”.

„Megjelent egy új szereplő, amely felforgatta a korábbi viszonyokat, vonzereje egyes pártok szavazóira nagyobb, másokéra kisebb. A változás jelentősége mégse ebben áll” – írja. Hanem abban, hogy ez az új szereplő Gyurcsány szerint úgy szerezte meg az ellenzéki szavazók szimpátiáját, hogy közben sok mindenről a Fideszével azonos gondolatai vannak. Fel is sorolja ezeket néhány pontban:

Bevallottan ellenségnek tekinti a brüsszeli központú európai együttműködést.

Érdektelennek gondolja a „fékek és ellensúlyok” jogállami rendszerét, feleslegesnek az arról szóló vitát.

Osztja a kormány álláspontját Oroszország ukrajnai agressziójával kapcsolatban.

Nem emel szót a pénz- és jövedelemromboló gazdaságpolitikával szemben,

Nincs rendszerszintű kifogása a kormány gyalázatos egészségügyi-, az oktatási- és szociálpolitikája ellen.

Végül így foglalja össze erről az új szereplőről (nyilvánvalóan Magyar Péterről) a véleményét: „Közszereplései épp úgy gőgről, kizárólagos hitről, megbélyegzésről, indulatkeltésről szólnak, mint ahogy a hasonlóan fellépő kormánypártoké is.”

Április közepe óta nyíltan támadja a DK vezetője Magyart, aki szintén nem kíméli őt. Korábban egy hírlevélben írta ezt Gyurcsány: „Furcsa dolog ma ellenzékinek lenni. Olyan időket élünk, amikor a jó ellenzéki az, aki az elmúlt 14 évben legalább egyszer a Fideszre szavazott, lehetőleg nem is olyan régen. Mintha csak volt fideszesként lehetne igazán hitelesen szemben állni a Fidesszel, az eddig is ellenzékiek pedig csak álellenzékiek lennének.” A párt kampánynyitóján pedig központi téma volt a Fideszből nemrég kicsekkolt politikus.

Van is miért aggódnia a volt miniszterelnök pártjának, hisz a legutóbbi Medián mérés szerint most messze a legnépszerűbb ellenzéki párt a Tisza, Magyar Péterékre majdnem háromszor annyian szavaznának, mint a DK-ra. Az pedig, hogy most Gyurcsány ismét lefideszesezte Magyart, újabb tünete a magyar politika háromtest-problémájának.