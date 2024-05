Navracsics Tibor megnyugtat mindenkit: Magyarország jól használja fel az uniós pénzeket

A területfejlesztési miniszter hétfőn Tiszafüreden járt, ahol megtekintette a Kérész Öko- és Aktív Turisztikai Központ, amire 2020-ban nyert 1,3 milliárd forintos támogatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat.

Ebből a pénzből természetbúvár játszóházat és túraközpontot létesítettek Tiszafüreden, hogy „sokszínű, élmény alapú, ökoturisztikai jellegű szórakozási lehetőség biztosítása a térségbe látogatók számára”. Navracsics szerint ez a projekt is példázza, hogy Magyarország jól, a tagállamok közül az egyik leghatékonyabban használja fel az uniós pénzeket. Az átadón megjegyezte azt is, hogy ezek a fejlesztések nem csak az ország, de az egész Európai Unió hasznára válnak, hiszen, ha Tiszafüred és a Tisza-tó térsége versenyképesebbé válik, az a közösségi gazdaság versenyképességét is javítja. (MTI)