Mindent megtett, hogy egyik gyermeke se örököljön utána, most vagyonának hatodára perlik a Müller drogérialánc tulajdonosát

Erwin Franz Müller korunk egyik legsikeresebb német vállalkozója. A 91 éves férfi fodrászként kezdte karrierjét, majd egy észak-amerikai körúton meglátta a potenciált a drogériákban, és 1973-ban megnyitotta első üzletét a délnémet Ulmban.

A Müller-láncnak ma már több mint 900 boltja van Európában, ezek közel 35 ezer embernek adnak munkát. A Forbes 3 milliárd dollárra becsüli az alapító-vezérigazgató vagyonát, aki 1995-ben a Vörösmarty téri Gerbeaud kávézót is megvásárolta.

A kötelesrész sem kötelező

Azonban amilyen sikeres Müller az üzletben, annyira komplikált a magánélete. Az üzletembernek egy vér szerinti gyermeke van, az első házasságából született Reinhard. Sokáig úgy nézett ki, hogy a vállalat apáról fiúra száll majd. Miután gyakorlatot szerzett az Egyesült Államokban, Reinhard a drogérialáncnál folytatta a karrierjét, viszonylag gyorsan a vezérigazgató-helyettesi pozícióig is jutott.

Erwin azonban gondolni sem akart a visszavonulásra, ez pedig családon belüli feszültségekhez vezetett. Viszonyuk a 2010-es évek közepére annyira megromlott, hogy Reinhardnak távoznia is kellett a cégből. Ezt viszont csak hosszú tárgyalások után tudták lepapírozni a felek, hiszen Reinhard 35 százalékos részesedése a cégben rengeteg pénzt ért.

photo_camera Erwin Müller feleségével Fotó: IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON/IMAGO/Sven Simon via Reuters Con

Miközben a fiával alkudozott, Erwin úgy döntött, hogy örökbe fogadja három felnőtt barátját, akiket még a 2000-es évek elején ismert meg egy vadászaton. A házaspárból és a férj fiútestvéréből álló hármas 2015-ben hivatalosan is Erwin családjának részévé vált.

A felek egy szerződést is kötöttek, amiben az újdonsült gyermekek vállalták, hogy lemondanak kötelesrészükről, vagyis az Erwin halála után törvény alapján nekik járó örökségükről. Azonban Andreas, Stefanie és Adrian ezt nem ingyen tette. Sajtóinformációk alapján Erwin anyagi kártérítést, mallorcai nyaralót és egyéb ajándékokat ígért nekik cserébe.

Nem sokkal később vér szerinti fiával is megállapodott a milliárdos. Reinhard részesedéséért cserébe több száz millió eurót kapott apjától a manager magazin szerint. A fiú emellett lemondott a kötelesrészéről is.

De azért visszakérnénk

Miután vér szerinti és fogadott gyermekei is lemondtak a kötelesrészükről, Erwin elégedetten dolgozott tovább. Munkához való hozzáállását jól jellemzi, hogy amikor 2022 augusztusában váratlanul felmondott cégének vezérigazgatója, saját kezébe vette az irányítást, és nem sokkal a 90-dik születésnapja előtt visszatért a vezérigazgatói pozícióba.

Sokáig azonban nem tudott gondtalanul dolgozni, ugyanis 2023 őszén fogadott gyermekei beperelték. Bár a felek pár éve már elhidegültek egymástól, a fogadott gyermekek csak azután kezdtek intenzíven gondolkodni a peren, hogy Erwin 90-dik születésnapján nem ülhettek a családnak fenntartott díszasztalhoz. Saját bevallásuk szerint ekkor jöttek rá, hogy a milliárdos csak azért fogadhatta őket örökbe, hogy jobb tárgyalási pozíciót harcoljon ki Reinharddal szemben.

Mivel úgy érezték, hogy Erwin megtévesztette őket az örökbefogadásnál, a kötelesrészről lemondó szerződésük érvénytelenítését kérték a bíróságtól. Ügyvédjük szerint a szerződés nemcsak erkölcstelen, hanem formailag is semmis, így a három fogadott gyermek igényt tarthat a kötelesrészére. A Bild információi alapján ennek az összege körülbelül 500 millió euróra tehető.

Erwin második felesége szerint a fogadott gyermekeket csak a milliárdos pénze érdekli, ezért „lesz, ami lesz alapon” beperelték a férjét. Anita Müller szerint az örökösödési vita a vállalatot is veszélybe sodorhatja, ugyanis a cég azonnal csődbe menne, ha férjének ki kellene fizetnie a követelt összeget. Így pedig 40 ezer alkalmazott válna munkanélkülivé. A feleség azt mondta, már nem beszélnek fogadott gyermekeikkel, akik szerinte hálátlanok és „iszapharcra kényszerítik őket”.

photo_camera Anita Müller ügyvédei között Fotó: STEFAN PUCHNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Sajtóértesülések alapján Erwin ügyvédei a követelés megalapozatlanságára akarják építeni a védekezésüket. Szerintük a fogadott gyermekek elhitették a Müller házaspárral, hogy az örökbefogadásért cserébe semmilyen anyagi elvárásuk sem lesz. Ennek ellenére perelnek most, indítékuk pedig csak a pénzéhség lehet.

A per hétfő délután kezdődött el az ulmi bíróságon. A tárgyaláson részt vett a három felperes és Anita Müller is, a milliárdos azonban távol maradt. Érdekesség, hogy vallomásában az egyik felperes azzal világította meg Erwinhez fűződő viszonyát, hogy felidézte, milyen meghitt volt, amikor Erwin magángépével mentek Magyarországra vadászni. (via Spiegel, Focus, Business Insider)