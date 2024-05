Nagy többséggel támogatja a palesztin államiságot az ENSZ Közgyűlése

Az ENSZ Közgyűlése pénteken elsöprő többséggel fogadott el egy határozatot, amely kimondja, hogy a palesztinok teljes jogú tagságra jogosultak az ENSZ-ben. Ez szimbolikus lépés, de annak jelentős, és a palesztinokkal érzett növekvő globális szolidaritást tükrözi, miközben Izraelnek és az Egyesült Államoknak politikai vereséget jelent - írja a New York Times. A határozatot 143:9 arányban fogadták el, 25 ország tartózkodott.

A nemmel szavazók között volt Izrael és az USA mellett Magyarország is.

A határozatot az Egyesült Arab Emírségek, az ENSZ arab csoportjának jelenlegi elnöke készítette elő. A 193 tagú Közgyűlés azt követően foglalkozott a palesztin tagság kérdésével, hogy az Egyesült Államok áprilisban megvétózta a Biztonsági Tanács előtt a palesztin állam teljes jogú tagságának elismeréséről szóló határozatot. A BT tagjainak többsége támogatta a lépést, de az Egyesült Államok szerint a palesztin államiság elismerését az izraeliek és a palesztinok közötti tárgyalások útján kell elérni.

photo_camera A palesztin ENSZ-nagykövet tapsol Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Az Egyesült Államokkal szembeni harag és frusztráció már hónapok óta érlelődik magas rangú ENSZ-tisztviselők és diplomaták körében, beleértve olyan szövetségeseket is, mint Franciaország. Ennek az az oka, hogy a Biztonsági Tanácsban többször is blokkolta a tűzszüneti határozatokat, és kitartóan támogatta Izrael háborúját a Hamász ellen a Gázai övezetben, még akkor is, amikor a humanitárius katasztrófa egyre nagyobb méreteket öltött.

Az ENSZ alapokmánya kimondja, hogy a Közgyűlés csak a BT jóváhagyása után adhat teljes jogú tagságot egy nemzetállamnak. Erre példa Izrael és Dél-Szudán létrehozása. A pénteken elfogadott határozat kifejezetten kimondja, hogy a palesztin kérdés kivétel, és nem teremt precedenst. Ez a megfogalmazás a szövegről folytatott tárgyalások során került bele, amikor egyes országok aggodalmukat fejezték ki, hogy Tajvan és Koszovó hasonló úton indulhat el az államiság felé vezető úton - mondták diplomaták a Timesnak.

Rijád Manszúr, Palesztina ENSZ-nagykövete a szavazás előtt azt mondta a közgyűlésnek, hogy a palesztinok teljes jogú ENSZ-tagsághoz és államisághoz való joga „nem képezi vita tárgyát, ezek a palesztinok eredendő jogai”. Izrael ENSZ-nagykövete, Gilad Erdan szerint a palesztin állam megszavazása „a terrorállam” meghívását jelentené a Közgyűlésbe, és kiváltságokkal jutalmazná a zsidó civileket gyilkoló „terroristákat”, az ezt támogató tagállamokat pedig „zsidógyűlölőknek” nevezte.

A közgyűlés nem nélkülözte a drámaiságot a Times tudósítása szerint. A palesztin nagykövet beszéde végén a levegőbe emelte az öklét, és azt mondta: „Szabad Palesztinát”, mire a közgyűlés tapsban tört ki. Az izraeli nagykövet a magasba tartotta a Hamász katonai vezetőjének, Yahya Sinwarnak a képét, akit az október 7-i Izrael elleni támadások kitervelőjének tartanak, majd ledarálta az ENSZ alapokmányát.

Bár az előbb az írtuk, hogy ez a szavazás inkább szimbolikus, a határozat elfogadása azért néhány kisebb diplomáciai előnyt biztosít a palesztinoknak. A palesztinok ezentúl ábécésorrendben ülhetnek a tagállamok között; a Közgyűlés ülésein bármilyen témában felszólalhatnak, ahelyett, hogy csak palesztin ügyekre korlátozódnának; javaslatokat és módosításokat nyújthatnak be; és részt vehetnek az ENSZ-konferenciákon és a Közgyűlés és más ENSZ-szervezetek által szervezett nemzetközi találkozókon.

A határozat kimondja, hogy „a Palesztin Állam jogosult az ENSZ-tagságra”, és javasolja, hogy a Biztonsági Tanács vizsgálja újra a kérdést, és szavazza meg a tagságot. Az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének szóvivője elmondta, hogy ha a Közgyűlés visszautalja a kérdést a Biztonsági Tanács elé, akkor az USA újra megvétózza.

A palesztinokat az ENSZ jelenleg megfigyelő államként ismeri el, ezt a státuszt 2012-ben adta meg nekik a Közgyűlés. Nincs joguk szavazni a Közgyűlés határozatairól, és nem jelölhetnek az ENSZ-ügynökségekbe.