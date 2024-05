13. helyen végzett a legjobb magyar, Dina Márton a Tour de Hongrie-n

Vasárnap Siófok főteréről vágott neki az utolsó, 173 kilométeres távnak a Tour de Hongrie mezőnye. Tamásiban, Dombóváron és Orfűn került sor a magyar körverseny utolsó három részhajrájára, hogy aztán a helyenként csaknem húszszázalékos meredekségű pécsi Bárány út háromszori megmászása után az állatkert előtt dőljön el az összetett.

Sokan voltak kíváncsiak a siófoki rajtra, az utak mentén is számos néző tekintette meg a záróetapot: együtt lehetett látni a Pókembert és egy indián leányt, egy űrhajós a Nagy pénzrablás című sorozat egyik rablójával közösen üdvözölte a mezőnyt, Tamásiban kivonultak a tűzoltók és traktorokból formált mozgó élőkép is fogadta a bringásokat, akiket lovasfogatról is megnéztek - tudósít az MTI.

photo_camera Az élboly a Bárány úton Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

Eredmény, 5. szakasz, Siófok-Pécs, 173 km:

1. Wout Poels (holland, Bahrain-Victorious) 3:53:27 óra

2. Damien Howson (ausztrál, Q36,5) azonos idővel

3. Emanuel Buchmann (német, BORA-hansgrohe) a. i

4. Thibau Nys (belga, Lidl-Trek) a. i.

...13. Dina Márton (magyar válogatott) 22 mp h.

A 45. Tour de Hongrie összetettjének végeredménye:

1. Nys 19:36:00 óra

2. Buchmann 12 másodperc hátrány

3. Poels 18 mp h.

...13. Dina 1:19 perc hátrány

photo_camera Dina Márton, a magyar válogatott csapat tagja, az egyéni összetett versenyben a legjobb magyar versenyző Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

További trikósok: