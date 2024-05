Szocialista győzelem, szeparatista gyengülés a meglepetésekkel teli katalán választásokon

Az országos szinten kormányzó szocialisták nagy győzelmét hozta a katalán tartományi választás, ám patthelyzet is kialakulhat, és új választás kiírása sem kizárt.

A 135 fős tartományi törvényhozást eddig 3, majdnem pontosan egyforma, nagy frakció uralta: a mérsékeltebb katalán szeparatista ERC, a szélsőségesebb szeparatista Junts és a helyi szocialisták, a kis szövetségesekkel együtt 33, 31 és 33 képviselővel. 2022-ig a két szeparatista formáció együtt kormányzott, ám ekkor szakítottak, és az ERC azóta a szocialisták külső támogatásával irányította a tartományi törvényhozást.

A mostani választáson a szocialisták kicsit javítani tudtak, a Puigdemont-féle keményvonalas szeparatista Junts eredménye lényegében nem változott, a kormányzástól elkoptatott ERC viszont 13,7 százaléknyi szavazatot és 33-ból 13 képviselői széket vesztett.

A PSOE így 42 helyett szerzett, a Junts 35-öt az ERC pedig 20-at.

Az eredmény egyfelől visszaigazolja Pedro Sanchez szocialista miniszterelnök taktikáját, aki a kormányzóképesség érdekében országos szinten összefogott a katalán nacionalistákkal, a jelek szerint ezzel ki is fogva a szelet a vitorlájukból. Az is igaz ugyanakkor, hogy a mostani katalán választás messze legnagyobb javítását a PSOE országos ellenfele, a jobbközép Néppárt mutatta be, akik majdnem megnégyszerezték a szavazataik számát, és 3 helyett 15 fős, ötször akkora frakciójuk lehet, mint legutóbb. (Ők a francóisták utódpártjaként jellemzően igen gyengén szerepelnek Katalóniában, ahol szellemi elődjük betiltotta a katalán nyelv használatát.)

Sokat gyengült a szélsőbalos-nacionalista CUP, 2 képviselővel bekerült a katalán szélsőjobb, és kiesett a tartományi törvényhozásból a pár éve még legerősebb pártnak számító liberális Ciudadanos.

Az eredmény kiábrándító a függetlenségről álmodó nacionalistáknak, a szeparatisták gyengélkedése ugyanis a választók érdektelenségének köszönhető, hiszen csak 58 százalékos volt a részvétel.

De lehet, hogy patthelyzet alakul ki, és új választásra lesz szükség. A szeparatistáknak a szélsőbalos CUP-pal és a szélsőjobbos AC-val együtt sem lenne meg a kormányzáshoz szükséges 68 helye. A szocialisták logikusan megint össszeállhatnának az ERC-vel, de utóbbi azt mondja, hogy ellenzékbe vonul, és nem fog az országos párt helyi szervezetének kisebbségi partnereként kormányozni. A PSOE úgy kerülhetne kormányra, ha összeállna az országos szinten ádáz ellefelének számító Néppárttal (PP) és a szélsőjobbos Vox-szal. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Carles Puigdemont, a Junts vezetője, már korábban azt mondta, hogy ha a PSOE összeáll a PP-vel Katalóniában, akkor az országos parlamentben a pártja megvonja a támogatását a kisebbségi szocialista kormánytól.