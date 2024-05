Idén még ilyen pocsék adat nem jött az építőiparról

Az építőipari termelés volumene márciusban a januári és februári bővülés után a nyers adatok szerint 6,3 százalékkal maradt el az előző évvel korábbitól – közölte a KSH. Igaz, a visszaesés mértéke már meg sem közelíti a tavalyi évet végig jellemző 10 százalékot. A hivatal közlése szerint februárhoz képest 2,9 százalékos volt a csökkenés mértéke.

A gyenge teljesítmény annyira mégsem meglepő, hiszen a magas kamatkörnyezet, az uniós források elmaradása és az állami megszorítások miatt kifejezetten rosszak az építőipar kilátásai.

A KSH közlése szerint márciusban éves alapon a két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 10 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké 0,8 százalékkal nőtt. Az épületek építésében 18,6, az egyéb építmények építésében 24,2 százalékkal kisebb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése viszont 9,1 százalékkal bővült.

link Forrás

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 3,7, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,7, az egyéb építményekre vonatkozóké 6,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Akad azonban egy biztató adat is a sok negatív között, ez pedig a megkötött új szerződések volumene, amely márciusban 19,4 százalékkal volt magasabb az előző évi szintnél, ezzel pedig sorozatban ötödik hónapja mutatkozik már növekedés. Ami egyszerűen megfogalmazva arra enged következtetni, hogy több építési projektre szerződtek, mint egy évvel korábban.

Az építőipari termelés volumene az év első három hónapjában 2,3 százalékkal emelkedett, ez a januári kiugró teljesítménynek köszönhető, amikor is 10 százalékot is meghaladó növekedésről számolt be a KSH.