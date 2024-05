Maradj ilyen bázisolt, kicsi alfa: Tomcat megdicsérte a fiút, aki pornófelvételekre rakta iskolatársai arcát

„A frusztrált, baszatlan nők vezette társadalom természetes kísérő jelensége az elpinásodás és a pitiánerség.” Ezzel a felvezető szöveggel publikálta legújabb videóját Tomcat, azaz Polgár Tamás a Nem a Tolvajkergetők YouTube-csatornáján.

Tomcat a videóban azt a napokban nyilvánosságra került hírt kommentálja, miszerint egy Pest vármegyei általános iskola számítástechnikához értő diákja a mesterséges intelligencia segítségével pornográf videó részletére illesztette iskolatársai arcát, majd az interneten is megosztotta a felvételeket. Tomcat elmondása szerint „most mindenki föl van háborodva, az egekig huhognak, hogy jaj, jaj, bűncselekmény, polgári peres eljárás, úristen.”



Ezután komplett motivációs beszédet tart a fiúnak.

„Hát üzenném neked, srác, hogy bár ebben a pillanatban valószínű mindenki téged rugdos, és mindenki fenyeget, és úgy érzed, hogy az egész világ ellened fordult, ez nem így van. Te vagy a győztes, már akkor az voltál, amikor ezt a felvételt megcsináltad, ezek a senkik azért rettegnek tőled, mert te meg tudsz csinálni valamit, amit ők nem. Folytasd így, persze egy kicsit szebb dolgokkal, azért lássuk be, ez nem volt szép, amit csináltál. De nem kell beszarni tőlük, ezek azért emlegetnek folyton bíróságot meg rendőrséget, meg minden, mert nem tehetnek semmit, mert gyengék. Te pedig erős vagy. Maradj ilyen bázisolt, kicsi alfa.”



A végén pedig küld a srácnak egy ökölpacsit.

Deepfake pornó – itt van velünk

Tomcat tehát győztesnek nevezi a srácot, aki meg tud csinálni valamit, amit mások nem. Ez a valami pedig történetesen deepfake pornó. Amit ugyan tényleg nem mindenki tud megcsinálni, valójában azonban tele van vele az internet.

Míg 2016-ban még csupán egyetlen deepfake pornóvideót detektáltak az interneten, 2023 első 9 hónapjában több mint 140 ezret töltöttek fel a 40 leggyakrabban használt deepfake pornóoldalra. Mostanra több mint 4000 híresség arcát tették hasonló módszerrel pornótartalmakra, arról pedig még csak elképzelésünk sincs, hogy hány nem híres ember járhatott hasonlóan.

A mesterséges intelligencia használata a pornószegmensben szó szerint kirobbanó: 2019 szeptemberében egy kutatás rámutatott, hogy abban az évben 9 hónap alatt mintegy 15 ezer deepfake videót detektáltak, amelyeket ez idő alatt 134 milliószor tekintettek meg.

A videók 96 százaléka volt pornográf tartalom, 99 százalékuk női hírességek (köztük Scarlett Johansson és Gal Gadot színésznők, illetve Taylor Swift énekesnő) arcképét használta fel. Mostanra eljutottunk odáig, hogy egyes pornómegosztó csatornák (így például a PornHub) kitiltják az oldalukról az ilyen típusú tartalmakat. A darkweben azonban gyakorlatilag fillérekért lehet MI által generált pornót készíttetni bárkiről, és ahogy látjuk, immár egy számítástechnika iránt érdeklődő diáknak sem okoz ez különösebb problémát. Csakhogy ez bűncselekmény.



Elpinásodás, pitiánerség



A huhogás, amire Tomcat a felvezetőjében utal, egyébként a következő: az iskola feljelentést tett az ügyben.

Amiről a következőket kell tudni:

Mivel a mesterséges intelligencia segítségével megbuherált felvételeken 18 év alatti lányok arca látható, ezért gyermekpornográfia esete áll fenn.

esete áll fenn. Az elkövető, amennyiben betöltötte már a 14. életévét, a magyar jogszabályok értelmében büntethető , ha ennél fiatalabb, a büntetőjogi eljárás megszűnik.

, ha ennél fiatalabb, a büntetőjogi eljárás megszűnik. Amennyiben engedély nélküli fényképhasználatról van szó (márpedig az eset leírásából erősen vélelmezhető, hogy a lányok nem adták az arcukat a felvételek elkészítéséhez), úgy polgári peres eljárást is lehet indítani.

is lehet indítani. Az iskolának, illetve a pedagógusoknak (akiknek az érintett lányok szülei jelezték a problémát) hivatalból kell jelezniük az illetékeseknek az esetet – amennyiben ezt nem tették volna meg, felmerülne a kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye .

az illetékeseknek az esetet – amennyiben ezt nem tették volna meg, felmerülne a . Az ilyen típusú bűncselekményeket a hatóságok hivatalból is üldözik.

Szavak és ami mögöttük van



Tomcat egyébként „hihetetlenül bázisolt alfa srácnak” nevezi a fiút, a bázisolt alt-right körökben annyit tesz: szupertökös, férfias véleményt oszt meg, vagy erősen (akár szélsőségesen) jobboldali nézeteknek ad hangot, esetleg ilyen módon cselekszik. Olyan módon, amit a „frusztrált, baszatlan nők vezette társadalom” nem néz jó szemmel.

Alfának incelkörökben azokat a férfiakat nevezik, akik különféle privilégiumaikból (fehér, heteró, jómódú, jól kinéző, jól szituált stb.) fakadóan elszipkázzák a nőket a béták, de még inkább az ómegák elől, akik így nem jutnak szexhez – bár hogy ez mennyiben igaz a számítógépekhez értő diákra, aki pornófelvételekre rakta rá osztálytársnői fejét, azt legfeljebb Tomcat tudná megmondani.

Tomcat, a megmondó



Ha valaki nem emlékezne Tomcat munkásságára, annak egészen a 2000-es évekig kell visszatekintenie: Polgár Tamás akkor volt igazán aktív, bloggerként és több provokatív akció szervezésével szerzett magának hírnevet.

2006-ban aktívan dokumentálta a tévészékház ostromát, ahol a Szabadság téri szovjet emlékmű megrongálása és az MTV épületének megtámadásában játszott vezető szerepe miatt őrizetbe is vették, ám végül vétlennek találták. Ismertségét televíziós szereplései is előrelendítették, 2006 után számos alkalommal hívták meg például a TV2 reggeli műsorába, a Mokkába, Csiszár Jenő vagy Havas Henrik vendégeként. Volt olyan adás, ahova fegyverrel pózolva, magát terroristaként bemutatva érkezett.

2011-ben alapította a Tolvajkergetők nevű csoportot, amely kihelyezett csalikerékpárok segítségével kapott el biciklitolvajokat, az akciókról videófelvételeket is készítettek. 2014-ben Tomcat egy ilyen eset során gázpisztollyal arcon lőtt egy férfit, 2015-ben pedig bántalmazta a Széna téren hagyott biciklit ellopó férfit (fejbe rúgta acélbetétes bakancsával). Az ügyészség önbíráskodás miatt emelt vádat, végül felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Polgár egy 2019-es videójában beszélt arról, hogy már két évvel korábban Kanadába költözött, ahol menedékjogot kért és kapott.

Tomcat az emigrációban sem hagyott fel tevékenységével, ezek nagy része azonban az internetre költözött. Már régebben is aktívan vlogolt, a korábbi akciókat is bemutató „tolvajkergetok” YouTube-csatornán (138 ezer követő), majd 2020 márciusától saját csatornát is indított („Nem a Tolvajkergetők”, 15,8 ezer feliratkozó), ahova kisebb-nagyobb időközönként rendszeresen tölt fel anyagokat.

Legutóbb akkor foglalkoztunk vele, amikor az orosz–ukrán háború kapcsán aktivizálta magát.



Kérj segítséget!



Ha olyan felvételt találsz magadról az interneten, ami a hozzájárulásod nélkül készült, és úgy érzed, hogy megalázó, sértő vagy bántó, azt többek közt ezen és ezen az oldalon is jelentheted, előbbit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, utóbbit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság üzemelteti.