Szijjártónak 140 millióért béreltek egy máltai luxusrepülőt Kambodzsába

Az Átlátszó márciusban írta meg, hogy Szijjártó Péter három hivatali útjára összesen 264 millió forintért béreltek neki egy holland luxusjetet 2023-ban. A lap most utánajárt, hogy a külgazdasági és külügyminiszter milyen repülőgépekkel és körülmények között utazik egy-egy hosszabb repülőútra, mennyi közpénzből. Most a miniszter két ázsiai útját mutatjuk be, amelyekre máltai bejegyzésű magángépekkel utazott.

2020 novemberében – a Covid-járvány közben – Szijjártó Kambodzsába és Thaiföldre utazott volna, de az utazása félbeszakadt, mert közben pozitív lett a Covid-tesztje: Kambodzsából Thaiföldre utazott, ahol az érkezéskor pozitív koronavírus-eredmény miatt már senkivel sem találkozott, hanem hazajött. (Kisebb diplomáciai bonyodalom is lett az ügyből.)

Egy friss közadatigénylés szerint a félbeszakadt kambodzsai-thaiföldi út repülőgépköltsége 140 millió forintot tett ki.

Szijjártónak egy 2021-es japán és azerbajdzsáni látogatása is volt: előbb Oszakába, majd Tokióba, hazafelé pedig Bakuba repült. Ennek az útnak a repülőgépköltségéről a közadatigénylésünkre adott válaszában a KKM azt közölte, hogy nem rendelkezik adattal róla, majd többszöri megkeresésre sem árulták el, hogy ki az adatgazda az ügyben. A lap emiatt panaszt tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A két hivatali úton Szijjártó a VistaJet magánrepülőgépes társaság jetjeit használta, ezek a cég európai, máltai bejegyzésű flottájához tartoznak, és 9H- kezdetű lajstromjellel repülnek. A japán–azerbajdzsáni úton Szijjártó a 9H-VJW lajstromjelű Bombardier Global 6000 típusú jettel utazott. A 2020-as ázsiai útra a 9H-VJC lajstromjelű géppel ment, ami szintén egy Bombardier Global 6000 típusú gép, tehát ugyanúgy 14 főt tud szállítani luxuskörülmények között. (Átlátszó)