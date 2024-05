Elkapták a 75 éves férfit, aki több mint 10 éve firkálja tele gyűlölettel Budapestet

Egyetlen, a gyűlöletet szisztematikusan fröcskölő ember is meg tud mérgezni egy egész városrészt. Ha elég szorgalmas. Pontosan ilyen az a 75 éves ferencvárosi férfi, aki legalább egy évtizede firkálja tele a 9. kerületet, de Budapest legkülönbözőbb további pontjain is felbukkantak már jellegzetes üzenetei. Sok száz uszító szövege látható ma is szerte a városban, volt olyan is, hogy a Hűvösvölgy padjait írta teli menekültellenes szlogenjeivel, emellett olvasóink látták ezeket a Normafánál, a Fehérvári úton vagy éppen a Margitszigeten is.

photo_camera Pad Hűvösvölgyben

Először 2015-ben írtunk a 9. kerületi játszóterek megszokott látványáról, az „Irtsd a szar zsidót!” feliratokról:

photo_camera Focikapu a Nehru parkban

Aztán 2016-ban összesítettük, hogy mit tudunk a filctollas emberről:

Fekete, alkoholos filccel dolgozik, de van világos tolla is, amivel a sötétebb felületekre viszi fel üzeneteit. Látható egy-két ritka krétával készült munkája is.

A legjellegzetesebb vonása az alkotónak, hogy általában stabil, határozott, aránylag egyenes vonalú, nyomtatott betűkkel ír.

Jellemzően Budapest belvárosában dolgozik (V., IX. kerület), de a Margitszigetet is kedveli.

Kitartó. Ha lemeszelik, lemossák, törlik felírásait, visszatér a helyszínre és rekonstruálja korábbi munkáját.

Tömör, velős, közérthető üzenetekkel dolgozik, amiket több helyre is elszór a város különböző részein.

Nem éppen makulátlan a helyesírása. A faszszopót rendszeresen elhibázza, és a lőjt is sokszor dupla j-vel írja.

photo_camera Fővám tér villamosmegálló

Az idős férfi írt falakra, villamosmegállókra, kukákra, vécékre, padokra, plakátokra, reklámtáblákra, holokauszt-emlékműre és sok más, jól látható felületre. A leggyakrabban kiírt üzenetei az alábbiak voltak:



„Irtsd a szar zsidót!”

„Irtsd a szar buzit!”

„Lőj egy szar niggert vagy szar migránst!”

„Trágya USA és NATO!”

„Gázkamrába George Sorost!”

A 9. kerületi rendőrök május 14-én elfogták a firkálót, aki a rendőrség közlése szerint beismerte a tettét. A térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy május 1-jén Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester választási plakátjára rajzolt Dávid-csillagot és antiszemita feliratot.



photo_camera Választási plakát a Mátyás utca és a Ligeti György utca sarkán

Már korábban, 2023 áprilisában is felvették, ahogy a férfi a homoszexuálisok megölésére buzdító feliratot írt ki egy villamosmegállóban.

photo_camera Lónyay utcai buszmegálló

Baranyi Krisztina egy korábbi esetnél nyilvánosan üzent a firkálónak, hogy mindent meg fog tenni, hogy elkapják. Akkor a férfi sokadszorra gyalázta meg a Nehru parkban álló romaholokauszt-emlékművet, amire hol azt írta, hogy „Buzinak, pedofilnak, George Sorosnak gázkamrában a helye”, vagy „Szarunk a holokausztra”, máskor pedig azt, hogy „cigányirtás = bűnözőirtás”. A férfi miatt kezdeményezték korábban, hogy a főváros kamerázza be az emlékművet.

photo_camera Romaholokauszt-emlékmű a Nehru parton, amiben Setét Jenő, a 2022-ben elhunyt roma polgárjogi aktivista tükröződik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága közösség tagja elleni erőszak bűntett, valamint rongálás vétség gyanúja miatt folytat eljárást. A férfit kihallgatták, a kamerák által rögzített két esetben beismerte a tettét, a rendőrség vizsgálja, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e korábbi hasonló bűncselekményekkel.

Külön köszönet Pándi Balázsnak, akivel éveken át közösen gyűjtöttük Betyár Banksy alkotásait, és a mrxnnkltt Instagram-oldalnak, aki képet is készített az elkövetőről.