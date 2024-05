Kína szerint jogtalanok a termékexport-többletkapacitására hivatkozó külföldi korlátozások

Kína a nemzetközi jogba ütköző és kettős mércéről árulkodó intézkedésnek tekinti az újenergia-termékei exportjának korlátozását külföldről, állítólagos termelési többletkapacitására hivatkozva.

A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón azt mondta: az egyes nyugati országok által megfogalmazott úgynevezett „kínai többletkapacitás” vádja alapvetően a saját versenyképességük és piaci részesedésük miatti aggodalmukból fakad, és ez a megközelítés hátráltatja a globális gazdasági fellendülést és a zöld átmenetet.

Egyes országok a kiépülő többletkapacitásra hivatkozva még a termelőberuházásokban is korlátozzák az együttműködést Kínával, és hátráltatják az áruexportját is – mondta Ho Ja-tung (He Yadong) szóvivő, aki szerint minden ilyen beavatkozás a globális piac széttöredezésével jár, és elkerülhetetlenül árt az újenergia-termelésnek meg az ellátási láncok zavartalan működésének.

Szerinte Európa és az USA egyrészt magasra helyezi a mércét az éghajlatváltozás kezelésében és nagyobb felelősségvállalást követel Kínától, másrészt viszont protekcionizmust folytat a „zöld” iparágakban, és akadályozza a kínai termékek szabad áramlását. „Az ilyen kettős mérce a zöld ágazatban aláássa az együttműködést az éghajlatváltozás kezelésében” – mondta Ho Ja-tung.

A szóvivő a termelési kapacitás kérdésében a tények figyelembe vételére, a törvények tiszteletben tartására és objektív, átfogó, hosszú távú szemlélet alkalmazására szólított fel.

„A gazdasági globalizáció tükrében a kereslet-kínálati kérdéseket is globális perspektívából kell kezelni. Nem lehet valamit többletkapacitásnak nevezni csak azért, mert egy ország termelési kapacitása meghaladja a belső kereslet igényeit” – mondta.

Sok fejlett ország már hosszú ideje nagy mennyiségű árut exportál a világpiacra. „Nem lehet az ilyen exportot észszerűnek nyilvánítani, miközben Kína újenergia-termékexportját túlzott mértékűnek kiáltják ki” – mondta a szóvivő, aki szerint „az érintett országoknak azonnal fel kell hagyniuk a kínai újenergia-ipar korlátozásával a többletkapacitás ürügyén”.

Azt ígérte, Kína határozott intézkedéseket fog hozni törvényes jogainak és érdekeinek védelmében, miközben folytatja a nyitás és az együttműködés előmozdítását.

Túl sok mindent, gyanúsan olcsón önt a világpiacra Kína – panaszkodik világszerte egyre több ország. Kína túltermelési válságba keveredhetett, és a felmerülő kiutat Hszi nagyon nem akarja választani. A kínai elnök Európában járt éppen akkor, amikor nem nagyon látszik, hogyan kerülhetné el Kína a kereskedelmi háborút a világ nagy részével. (via MTI)