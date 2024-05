Lázár János Debrecenbe költöztetné a Közlekedési Múzeumot

A kormány azt tervezi, hogy az új Közlekedési Múzeumot a Debrecenben építik meg, jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden, a Debrecen Televízió Közügy Extra című műsorában.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Ezt a kormány első olvasatban megtárgyalta, és ezt a 150 milliárd forintos beruházást meg lehetne valósítani valahol a BMW-gyár közelében. Úgyhogy én azt szeretném, hogy az új Közlekedési Múzeum, a közösségi közlekedés reneszánszát is szimbolizálva, illetve a 21. századi mobilitás jelentőségét kiemelve, itt lenne, Debrecenben” – mondta a Dehir szerint. Lázár szerint a cél, hogy mindenki megértse, mit jelent autóval járni napjainkban és milyen perspektívát ad mellé a tömegközlekedés.

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt, a múzeum korábbi főigazgatója szerint Lázár újabb hadüzenetet küldött Budapestnek. „A rombolás olyan újabb szintje ez, amire már nehéz épeszű magyarázatot találni” – írta a Facebookon. Arról is írt, hogy a kormány 2015-ben zárta be a városligeti múzeumot, ezután új otthont kapott, a kőbányai Északi Járműjavítót. „Kiváló múzeumi szakemberek, mérnökök és építészek százai évekig dolgoztak azon, hogy itt elkészüljön az új múzeum terve, és addig is, a fűtetlen épületben nyaranta időszaki kiállításokkal látogatható legyen az épület - jelenleg is remek kiállítás működik benne”.

Szerinte a Közlekedési Múzeumnak Budapesten a helye. „Az országnak ez a város a közepe, a központi régióban él az ország harmada, és összességében minden távolabbi országrészből is ide a legkönnyebb eljutni. Ráadásul a magyar közlekedéstörténet legfontosabb epizódjai Széchenyitől Barossig, Ganztól az Ikarusig mind ide kötődnek. A magyar közlekedéstörténet finoman szólva sem a debreceni akkumulátorgyárral kezdődik.”