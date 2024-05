Magyar: Nemrég még Orbán közvetlen közelében dolgozó emberek is drukkolnak nekem

Hosszabb interjút adott Magyar Péter az ATV-n futó Heti Napló Sváby Andrással című műsorban. A beszélgetés elején a politikus megismételte, amit Felcsúton pénteken már elmondott: Ott lesz a vitán, de nem azokról a témákról fog beszélni, amit a közmédia meghatározott, hanem azokról, amiket ő fontosnak gondol.

Kit fog támogatni a Tisza a fővárosi közgyűlésben? Ez volt a következő kérdés. Magyar Péter elmondta, hogy senkit nem fognak automatikusan támogatni, ügyek mentén hoznak majd döntést a pártja képviselői, akik a listájukról jutnak be Budapest vezetésébe. A Lánchídról kitiltott autóforgalmat hozta fel példaként a riporter témaként és arról kérdezte Magyart, hogy mi a véleménye. A Tisza vezetője elmondta, lehetne egy új gyalogoshídat építeni a Dunára és akkor vissza lehetne engedni a forgalmat a Lánchídra.

Kérdésre azt is megerősítette, hogy továbbra sem szándékozik kimenni Brüsszelbe annak ellenére, hogy ő szerepel a Tisza EP-listájának élén. Szerinte az emberek azt várják el, hogy június 9-e után megkezdje a pártépítést. Azt mondja, vannak nevei is, jelentkezők, akik csatlakoznának hozzá. Volt fideszesek is vannak köztük – mondta el Sváby kérdésére, de leszögezte, hogy magas rangú pártpolitikusok, például jelenlegi országgyűlési képviselők nem csatlakozhatnak.

Magyar szerint nem igaz, hogy Orbán a mai napig egyeztetne Varga Judittal, Magyar volt feleségével. Azt mondja, áttételesen még a mai napig kap információkat a Karmelita környékéről. Bár barátai már nincsenek a miniszterelnök körében, de két olyan embert is megemlített név nélkül, aki egy éve még Orbán mellett dolgozott és ma már neki drukkol.

„Nincsenek ládikáink” – mondta arra a kérdésre, hogy miből finanszírozza a kampányát. Azt állítja, kizárólag adományokból áll össze a költségvetés.

Nézői kérdésekként a következő kérdéseket tette fel a műsorvezető és ezeket a válaszokat adta Magyar:

- Bevezetné-e az eurót? - Igen.

- Hogy lehet megszüntetni a rendeleti kormányzást? - Vonják vissza a képviselők.

- Szükséges-e az ÁFA-csökkentés? - Legalább az alapvető élelmiszerek esetében levinné a minimumra.

- Engedélyezné-e a jogilag szabályozott eutanáziát? - Erről vitatkozni kell, nem neki, hanem a társadalomnak eldönteni népszavazáson.

- Csak hőzöng és ki fog pukkadni a lufi? - Nem, hanem lépésről lépésre.

- Nagyon nyeszlett, eszik-e rendesen? - Tizenegy kilót fogyott, de bírja – mondta.

- Mit csinálna a végrehajtás rendszerével? - Államosítaná a feladatot.

- Mit változtatna a választási törvényen? - Tisztázná a levélszavazatokat.

- Tuljadonképpen kinek dolgozik? - A magyar embereknek.