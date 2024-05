Orbán: Látom, amit az emberek még nem látnak, tudom, mi történik majd

Orbán Viktor interjút adott a Blikknek, és kérdezték a Külügyminisztérium elleni orosz hackertámásról is. Korábban annyit reagált, hogy csak a kampánnyal foglalkozik, most pedig azt mondta: „Napi gyakorlat, hogy próbálnak hozzáférni egymás adataihoz az államok. Ez alól Magyarország sem kivétel. Északról, délről, keletről és nyugatról egyaránt állandó az érdeklődés, betörési kísérletek, adatgyűjtési beavatkozások. Ezekről nem beszélünk, hiszen a beavatkozás, az mindig a gyenge pontokat célozza meg, és nekem nem az a feladatom, hogy fölfedjem a világ előtt, hol vannak a gyenge pontjaink. Ilyenkor mi mindig elhárítunk, félretolunk, valahogy az egész ügyet próbáljuk inkább az asztal alatt tartani.”

Az EP-választásról azt mondta, hogy az EU-ban egyelőre csak Magyarország békepárti, illetve Szlovákia próbált az lenni a merényletig. De ez most meg fog változni: „Nekem az a feltételezésem, hogy az európai választás után a miniszterelnököknek a hozzáállása a háborúhoz érzékelhetően megváltozik majd, mert az európai politika minden gyengesége ellenére is alapvetően mégiscsak demokratikus politika, és nem lehet szemben úszni az árral büntetlenül hosszabb távon. A miniszterelnököknek alkalmazkodniuk kell a közvéleményhez. Arra számítok, hogy lesz egy olyan Európai Parlament, ahol a békepártiak többen lesznek, mint a háborúpártiak, lesz egy Európai Tanács, ahol mi ülünk, miniszterelnökök, ott is megváltozik szerintem az erőviszonyoknak a képlete. Több lesz a békepárti, és kevesebb a háborúpárti.”

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Orbán – akinek a tévedhetetlennek hitt személyzeti politikájáról éppen most írtunk hosszú cikket – a Blikknek ezt mondta arról, hogy az évértékelő beszédében miért nevezte rémálomnak a kegyelmi ügyet: „Vannak dolgok, amelyekre föl lehet készülni, de itt egyszer csak azt láttam, hogy támadást indítottak a baloldali pártok a köztársasági elnök asszony ellen. Az volt a baj, hogy én teljesen eszköztelen voltam abban a helyzetben. Magyarországon a köztársasági elnöki intézmény jól el van választva a mindenkori kormánytól és a mindenkori parlamenttől. Az elnökkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozni egy érzékeny dolog, és én igyekszem nem is foglalkozni velük. Van egy-két olyan ügy, amely kizárólagos elnöki hatáskör, és jobb, ha a kormány abba nem ártja bele magát. Ilyen a kegyelmi ügyeknek a rendszere is. Ilyenkor az elnöknek kell döntést hoznia. Novák elnök asszony meghozta a maga döntését, és szerintem jól döntött, amikor lemondott. Én ezt csak nézni tudom, ezt a folyamatot nem szabad a kormány részéről befolyásolni.”

Orbán szerint Varga Judit távozása egy vezéráldozat volt, de méltatta Novák elbujdokolását is: „Novák Katalin hozott egy rossz döntést, vállalta a felelősséget – amivel nálam egyébként kiérdemelte a tiszteletet, úgy gondolom, hogy a magyar politikában nagyon kevés olyan ember van, aki egy nyilvánvalóan rossz döntést, ami nyilvánvalóan az ő felelőssége, nem magyarázni próbál, meg mismásolni, hanem beleáll és azt mondja, hogy ezt elhibáztam, és az a következménye, hogy lemondok.” Azt mondta, barátságban maradt Novákkal, és a távozása után találkoztak is, de az „nem volt kellemes beszélgetés”.

Elhangzott, hogy amikor 1998-ban a Fidesz megnyerte a választást, Orbán azt mondta, innentől kezdve szép évek várnak Magyarországra. Arról, hogy azóta eltelt 26 év, és ilyen Magyarországra gondolt-e, a miniszterelnök azt mondta: „Ilyesmire, csak azt gondoltam, hogy egyszerűbben jutunk el ide. Sosem vagyok elégedett, természetes, hogy lehetett volna szinte mindent jobban csinálni. De ha az utat nézem, akkor azt gondolom, hogy 30 évvel a rendszerváltoztatás után ez vállalható. Amit Magyarország kihozott ezekből az évekből, még ha voltak is kacskaringók, útvesztők, vargabetűk, összességében vállalható. Szerintem jó pályán vagyunk.”

Orbán azt mondta: „Én látom azt, amit az emberek még nem látnak. Mert ugye én egy tervezőasztal mögött ülök, én tervezek, látom a számokat, azt hiszem, hogy tudom, hogy mi fog történni, és az átlagnál sokkal kevesebbet is tévedek, elnézést, ha ez ilyen szerénytelennek hangzik, de a terveink általában ülnek és jók, és most haladunk. (…) Látom az előttünk lévő két-három olyan évet, ami a kivételesen jó évek közé tartozik majd Magyarország történetében. (…) Van egy tervem, és az sikerülni fog.”

Orbán Viktor még többek között ezeket állította: