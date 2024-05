Haraszti Miklós: Válassz meg, és ígérem, itt hagylak

Van egy verhetetlen hungarikum: az Európai Parlamentben képviselettel bíró

mindhárom magyar ellenzéki párt csúcsvezetői egyúttal EP-képviselők Brüsszelben. Ott tevékenykedik a DK miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára, továbbá két pártelnök is: a momentumos Donáth Anna és a jobbikos Gyöngyösi Márton.

Nem kétlem, mindhárman szorgalmasan és a haza érdekében végzik a munkájukat. Más kérdés, hogy a helyükben más hozzáértők, akik mondjuk nem az itthoni hatalmi harc vezetői, ne tudnák ugyanezt a tempót hozni.

Júniusban európai választás lesz, két év múlva pedig országgyűlési, amivel a kormányról is döntünk. Mi történik ezzel a Guinness könyvekbe illő távmunka-innovációval? Nos, egyszerű. Mindhárom ellenzéki főnök újra pályázik az EP-tagságra. 2022-ben a pártjaik elsöprő vereséget szenvedtek, most mégis újra eltávozást kérnek a rendszerváltást álmodó választótól. Pályázik Magyar Péter is, a Tisza Párt vezetője, de ő tisztázta, csak húzónévnek állt a lista élére, itthon fog 2026-ra készülni. Tudomásom szerint a Brüsszelből ellenzéket irányítók egyike sem jelentett be hasonló lépést.

A Jobbik esete annyiban kivétel, hogy Gyöngyösi pártelnök átengedte az első

helyet Róna Péter professzornak, s ezzel a mai esélyek mellett nagyjából

elvégeztetett, hogy ő maga itthon marad. Ez voltaképpen jó hír a pártjának,

mégsem tudta rávenni magát, hogy erről biztosítsa is a választókat.

Ezzel szemben a szintén egy-mandátumos esélyű Momentumnál még

helycsere is történt, nehogy itthon maradjon az előző EP-listán még második

helyen szereplő Donáth Anna.

Nem szorul hosszas kommentárra a DK ajánlata sem. Ez a párt még

„árnyékminiszterelnöki” titulussal is kitüntette Dobrev Klárát. Aki egyenesen

előrehozott kormányváltást ígér, ha őt és jelölttársait a választók júniusban

ismét Brüsszelbe küldik.

Kampányaikban meg sem kísérlik az érvelést, miért is volna kompatibilis a két, önmagában tiszteletreméltó hivatás, a kormányváltás és az EP-tagság. Egyetlen esetről tudok, amikor ez működött: a szakadár katalán miniszterelnök-jelöltet a letartóztatás elől egy időre valóban az EP-be menekítette a pártja.

Nincs tehát veszélyben a hungarikum, marad a táv-pártvezérség. Sorozatban és csoportosan elkövetve. Sok mindent érthetővé tesz Magyarország sorsáról az elmúlt tízegynéhány évben, hogy az ellenzék vezérkara még esélyt sem adott magának a százszázalékos jelenlétre. És az önsorsontás a jelek szerint zavartalanul folytatódna.

Baj volna, ha a választók nem néznének más megoldás után.

Haraszti Miklós