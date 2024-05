Már a próbavizsgákon voltak hibák a rendszerrel, ami besült az orvosegyetemek záróvizsgájának napján

„Május 14-én lehetett próbatesztet írni online és már akkor problémák adódtak, ugyanúgy mint most eltűntek kérdések/válaszok a tesztsorból (…) egyből jeleztük a bizottságnak, hogy nem jó a rendszer amire azt a választ kaptuk hogy »az informatikusunk dolgozik a problémán«”.

A Semmelweis Egyetem egyik érintett hallgatója írta ezt a szerkesztőségünknek azután, hogy szerdán beszámoltunk arról: összeomlott az informatikai rendszer kedden, amikor a fővárosi és debreceni orvosképzés végzőseinek írásbeli záróvizsgája tartott. Ez csak a Semmelweisen – az idegen nyelvű képzéseken részt vevőkkel együtt – nagyjából négyszáz végzős hallgatót érintett.

Nem csak a semmelweisesek tapasztaltak fennakadásokat a próbavizsgán. Egy, a Debreceni Egyetem orvosképzésében részt vevő hallgató hasonló tapasztalatokról számolt be. „Érdekes kis kiegészítés, hogy a próba vizsga során ezek a hibák már elő jöttek, itt Debrecenben ezt jelezték is a megadott címen, akik természetesen megnyugtatták a végzősöket, hogy nem lesz baj az éles alkalom során”.

Magyarországon négy egyetemen folyik orvosképzés, a debreceni és a fővárosi mellett a szegedin és a pécsin. A végzős hallgatóknak a diploma megszerzéséhez meg kell védeni a szakdolgozatukat, valamint írásbeli és szóbeli záróvizsgát kell tenniük. Szegeden és Pécsen az írásbeli papír alapon történt, Debrecenben és Budapesten online vizsgáztatott az orvosegyetemek záróvizsgáját egységesen megszervező úgynevezett Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság. Ez utóbbi két helyen okozott súlyos gondot az informatikai probléma – de ennek akár a papíron vizsgázókra is kihatása lehet.

A 150 perces, azaz két és félórás írásbeli vizsgán egy 5000 kérdéses adatbázisból a rendszer által generált 180 kérdéses feladatsorral találkoznak a hallgatók. A 180 kérdésből az online vizsgán bekövetkezett hiba egy olyan adatvesztést okozott, amely a Semmelweis szerdai közleménye szerint „azt eredményezte, hogy a számítógépes rendszer a 180-kérdésre adott válaszból átlagosan 156 tesztválaszt mentett csak le”. Magyarán a leadott válaszok majdnem 15 százaléka eltűnt.

Ez azért figyelemreméltó, mert az egyik levélíró szerint a próbavizsgán szinte pontosan ez történt. „Volt akinek minden tesztkérdés megvolt, nekem pl eltűnt akkor a kérdések 15%-a, de a végső pontszámot a teljes kérdésszámból számolta” – állította a levélben. Ez azért fontos, mert jelentősen csökkenti annak a valószínűségét, hogy hekkertámadás történt volna, amit a záróvizsga bizottság szerdán még lehetségesnek nevezett („az egyetemektől független testület az Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság (OZVB) vizsgálata még tart az ügyben, tájékoztatásuk szerint nem kizárható a hacker támadás lehetősége sem”, írta szerdai közleményében a Semmelweis).

A keddi vizsga előtt a fővárosi orvosképzésben résztvevők egyébként kaptak egy levelet az egyetemtől, hogy most már minden rendben van a rendszerrel. „A vizsga előtti este kaptunk egy hivatalos emailt az egyetemtől, hogy a hiba kijavításra került, de mint utólag kiderült ez nem így történt”. Annyira nem, hogy

„a vizsga napján is voltak egy pár embernek problémái a belépéssel, volt aki csak 30 perces késéssel tudott belépni és volt olyan is akinek többször gépet kellett cserélnie mire be tudott jelentkezni”.