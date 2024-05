Nincs itt semmi látnivaló, tovább szárnyal és rekordévet zárt Mészáros Lőrinc 2Rule-ja

A frissen nyilvánosságra hozott dokumentumok és adatok alapján, tényleg nem kell aggódni Mészáros Lőrinc sportmárkája, a 2rule miatt.

Bő egy hónappal ezelőtt derült ki ugyanis, hogy a cég mindkét fióktelepét bezárta, és a webshop sem üzemelt. A fejleményekről beszámoló Átlátszó ekkor megjegyezte, hogy a történtek teljesen más megvilágításba helyezik a cég tavalyi adományozását, amikor is 70 ezer 2Rule-terméket osztottak szét rászoruló fiatalok között a Pro Filii Alapítványon keresztül. Elképzelhető ugyanis, hogy ez egyben készletkisöprés is volt.

A Mészáros Csoport ekkor közleményben jelezte, hogy minden rendben van, csak új helyre költöztek, a webshopot pedig frissítették, a hamarosan elérhető éves beszámolóból pedig majd kiderül, hogy bővül a cég forgalma és nyeresége is.

photo_camera Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a Pro Filii Alapítvány sportmez-adományozási programjának átadóünnepségén a Felcsúti Sport- és Konferenciaközpontban 2023. augusztus 29-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Ez a bizonyos dokumentum elérhetővé vált, és tényleg nincs itt semmi látnivaló. A korábbinál közel 100 millióval nagyobb bevételt, 903 millió forintot ért el a márkát forgalmazó Magyar Sportmárka Zrt., ami szinte teljes egészében kereskedelmi bevétel.

Annak pedig külön örülhetnek, hogy ezúttal 96 millió forint egyéb bevételt is elkönyvelhettek tavaly. A kiegészítő melléklet szerint ugyanis korábban találtak még valahol árukat, amiket sikerült eladniuk. A bevételekkel szemben a kiadásokat már kevésbé részletezték, ami viszont biztos, hogy az anyagjellegű költségek jócskán megugrottak, 452 millióról 606 millióra, ahogy a dolgozókkal kapcsolatosak is. 72,7 millió forint után 119 milliót számoltak el ezen a jogcímen, ami mögött a létszám bővülése is áll, hiszen hat helyett már heten dolgoztak tavaly a társaságnál. Az átlagos havi bruttó bér 1,1 millió forint volt.

Mindezek eredményeként sikerült tavaly a Magyar Sportmárka Zrt.-nek története legjobb évét zárnia, és a rekordmagas bevételből rekordnyereséget termelnie. Az előző évi 196 millió forint után tavaly 213 milliós profitot termeltek. Osztalékot azonban ahogy eddig, úgy ezúttal sem fizetett a cég.