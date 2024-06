Elon Musk kiengedi Twitterre a pornót, de a 18 éven aluliak elől elrejtené

A Twitter új irányelvei szerint mostantól hivatalosan is engedélyei a pornográf tartalmakat Elon Musk az X-re átnevezett platformon, de azt mondja, a felnőtt és erőszakos posztokat a 18 éven aluli felhasználók elől blokkolja.

Pornográf tartalmakkal eddig is lehetett találkozni a Twitteren, az OnlyFansen dolgozó szexmunkások már régóta népszerűsítik magukat az oldalon. Őket most arra kéri a Twitter, hogy módosítsák beállításaikat, vagyis hogy posztjaikat csak egy figyelmeztets után lehessen megnézni. Ezeket a tartalmakat nem tudják majd megnézni a 18 év alatti felhasználók vagy azok, akik nem adják meg a születési dátumot a profiljukban. Hasonló szabályokat vezettek be az erőszakos, uszító, fenyegető tartalmakra is.

Egy másfél évvel ezelőtti brit felmérés szerint a tizenévesek közül többen látnak pornográf tartalmat a Twitteren, mint felnőtt oldalakon. (Guardian)