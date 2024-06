Akik kitartottak Orbán mellett

Orbán Viktor hétfőn valamivel éjfél után állt ki a fideszes eredményvárás megszokott helyszíne, a Bálna színpadjára, és közölte, hogy a Fidesz mindkét választást megnyerte. Csupán a számokat nézve ezt valóban ki lehet jelenteni, de a 2024-es EP- és önkormányzati választások után a kormányfő és pártja egyáltalán nem lehet maradéktalanul elégedett.

A félsiker/félkudarc hangulatot lehetett érezni a Bálna környékén is, ahol a Fidesz nagy győzelmei körül megszokott celebparádé és tömeges eufória is elmaradt. A Bálna előtti eredményváró konkrétan ezt a képet mutatta Orbán beszédének perceiben:

photo_camera Fotó: Ács Dániel/444

Ennél is érdekesebb volt, hogy kik voltak azok a politikusok, akik ott álltak Orbán mellett-mögött a színpadon:

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Többek közt ott volt Kubatov Gábor, Kövér László, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Semjén Zsolt, Gyürk András, Orbán Balázs, Gulyás Gergely, Deutsch Tamás és Rogán Antal.

Ehhez képest a 2022-es országgyűlési választáson aratott, tényleg megkérdőjelezhetetlen Fidesz-győzelem után így nézett ki a színpad:



photo_camera Orbán Viktor és kormánya választási győzelmet ünnepel a Bálnában Budapesten 2022. április 3-án Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

photo_camera Kásler, Semjén, Gyürk, Varga, Orbán, Mager, Rogán, Gulyás, Kocsis, Németh, Deutsch Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szembetűnő, hogy akkor mennyivel több és őszintébb volt a nevetés – még a nem éppen vidámságáról ismert Rogán propagandaminiszter szája is mosolyra görbült. De ennél is érdekesebb, hogy kik azok, akik akkor ott voltak, most viszont nem: a vesztesek.

2022-ben közvetlenül Orbán mellett állhatott az azóta a hatalom közeléből ilyen-olyan okokból eltávolított Kásler Miklós és Varga Judit is. Ott lehetett Kocsis Máté, akinek embere, Sára Botond idén ismét kikapott a Józsefvárosban. És ott tapsolhatott az a Németh Szilárd is, akinél csúnyább vereséget egyetlen fideszes sem szenvedett most nemhogy Budapesten, de talán az egész országban sem.