Feleslegesen riogatott a menekültekkel a Párbeszéd, nem a venezuelaiakon múlt Naszályi veresége

Venezuelai menekültek tömeges leszavaztatásától féltette V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester esélyeit a vasárnapi választás előtt a Párbeszéd, azt állították, hogy a Fidesz az ő irányított szavazatukkal akarja visszavenni az uralmat a Várnegyedben. A veszélyt abban látták, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai idősek otthonába 840 ember, többségükben venezuelai menekült van bejelentve, pedig a létesítménynek elvileg csak 77 férőhelye van.

Bár kiderült, hogy a máltaiaknál korábban is ez volt a gyakorlat, a magyarázata pedig, hogy így tudtak ideiglenesen állandó lakcímet biztosítani a menekülteknek, a gyanút ez nem oszlatta el.

Vasárnap V. Naszályi Márta polgármester arról számolt be, hogy óránként nyolc-tíz venezuelai szavazó érkezik az urnákhoz, akiket a Fidesz delegáltja igazgat el spanyolul, és „sokuk kezében ott van a cédula, vagy a telefonkép az eligazítással”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Naszályi felháborítónak és szánalmasnak nevezte, hogy kiszolgáltatott embereket használnak fel: „Gyakorlatilag az orrunk előtt zajlik egy olyan akciósorozat, ami erősen felveti a választási csalás gyanúját” - mondta, és azt jelete, hogy feljelentést tesz.



Böröcz László, a Fidesz polgármesterjelöltje aztán meg is nyerte az I. kerületi választást, méghozzá elég szoros versenyben, kevesebb, mint 500 szavazattal előzte meg Naszályt.

Ez azonban biztosan nem a menekülteken múlt. Abban a 4. számú szavazókörben, ahova a máltaiak idősek otthonában lakcímmel rendelkezők is tartoznak, összesen nem volt ugyanis 500 érvényes szavazat. A választási részvétel a kerületi átlaghoz képest itt kiugróan alacsony volt, alig 35 százalékos. Talán logikus, hogy éppen azért, mert a papíron ide bejelentett menekültek közül olyan nagyon sokan mégsem mentek el egy magyar önkormányzati választásra - noha ehhez minden joguk meglenne, és ennek a megkérdőjelezése, a menekültek választási csalási gyanúba keverése korábban inkább a Fidesz szokása volt.

Az ominózus I. kerületi szavazókörben (az ide tartozók legalább fele hagyományos értelemben vett helyi lakos, akiknek nincs közel a máltaiak intézményéhez) a fideszes Böröcz végül összesen 282 szavazatot kapott, Naszályi pedig 155-öt. Bárkire is szavazott az a néhány venezuelai, aki élt a jogával, ez biztosan nem befolyásolta az eredményt. Az egyéni választókörzetben szintén enélkül is győzött volna a fideszes jelölt: Molnár Gábor ezt a szavazókört leszámítva is az élen végzett ugyanis a körzetében.